A 90-es évek egyik imádott családi mozija volt a Matilda, a fiatalkorú boszorkány, amelynek cserfes főszereplője, Mara Wilson egy perc alatt belopta magát a nézők szívébe. Ám leginkább is csak az övékbe, ugyanis nem véletlen, hogyha gyermekkori hajpántos kis képe ugrik be először, nem pedig a neve, vagy egy újabb nagy sikerű alkotás. A színésznő mára 33 éves, ám a nagy szerepek mintha elkerülték volna az elmúlt közel 25 évben.

Bár valóban a rivaldafényben töltötte gyermekéveit, nem is árul zsákmacskát, hogy ez bizony nem volt túl könnyű élethelyzet. Minderről 2019-ben könyvet is írt, amiben azt taglalja, hogy milyen volt gyerekfejjel ebben a világban mozogni. Egy nemrég adott interjújában pedig azt is elárulta, hogy valójában mindig is igazi szorongó gyermek volt, amin sem a reflektorfény, sem pedig az nem segített, hogy nagyon korán elvesztette az édesanyját. Mindössze 12 éves volt, amikor OCD-t (obszesszív-kompulzív zavar) diagnosztizáltak nála. Az Okay to Say nagyköveteként pedig fontosnak érzi, hogy ösztönözze az embereket arra, hogy legyenek figyelemmel a gyermekkori mentális betegségek felismerésére.

Az a nap, amikor megkaptam a diagnózisom, életem egyik legjobb napja volt, mert tudtam, hogy nem vagyok egyedül. Tudtam, hogy vannak olyan emberek, akik hasonlókat élnek át, és van rá kezelés. 12 éves voltam és el voltam ragadtatva, hogy végre diagnosztizáltak.

Jelenleg leginkább a hangját kamatoztatja már csak a szakmában, illetve gyermekkori kapcsolatait kihasználva igyekszik a nemes ügyek mellett felszólalni. Jó néhány gyermeksztárt láttunk az elmúlt években, akiknek élete félresiklott, így Mara Wilson valahol talán mégis nyertese ennek a csatának, ugyanis történt, ami történt, de mostanra normális életet él – két lépéssel a csillogás mögött…

