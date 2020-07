Francesca Lockwood szülei egy percig sem gondolták, hogy baj lehet harmadik gyermekükkel, ám amikor kiderült, hogy Down-szindrómás, mint a legtöbb szülő ők is féltek, hogy milyen esélyei lesznek az életben kislányuknak. Mindenre számítottak, csak arra nem, hogy Francesca nemcsak életerős lesz, hanem igazi csodává cseperedik, akinek határozott elképzelései lesznek az életről és arról, hogy mit is szeretne elérni. Ebben pedig nemhogy nem akadályozta, hanem segítette is a betegsége.

forrás: Facebook/Francesca's Journey on Route T21

A kislány modellkarrierje egy máltai gyermekszépségversenyre való nevezéssel kezdődött, ahol többezer gyerek közül a legszebbek közé került. Ezután meghódította a divat- és a fotósvilágot is. Tavaly pedig először léphetett kifutóra egy jótékonysági divatbemutatón, ahol a Down-szindrómás szupermodell, Madeline Stuart is végig vonult néhány kreációban. A nagyszerű élményt követően Francesca is eltökélte, hogy szupermodell lesz, ami édesanyja szerint meg is fog valósulni, ugyanis már ötször léphetett kifutóra tüneményes gyermeke.

forrás: Facebook/Francesca's Journey on Route T21

A 4 éves szépség sokak szerint nagy reménysége lehet a Down-szindrómás gyerekeknek, aki kitartásával szeretné felhívni a figyelmet a hasonló sorsú emberek tehetségére, illetve az elfogadás és a sokszínűség népszerűsítésére.

Ha kíváncsi vagy a Victoria's Secret első transzemű modelljére, akkor kattints a galériára!

Galéria / 9 kép Forró fotók a Victoria's Secret első transznemű modelljéről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria