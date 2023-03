Marics Peti Tóth Andi extrém szettjéről: „Kicsit sok látszik néha Andiból”

Nincs egyszerű dolga a Sztárban sztár stylistjainak, hiszen az öt zsűritagot úgy kell öltöztetniük, hogy összhangban legyenek a szettjeik és a kiválasztott ruhák személyiségüket is tükrözzék.

Tóth Andi két héttel ezelőtti ruhája miatt kapott hideget és meleget egyaránt, hiszen valljuk be nem túl sokat takart, amit sokan szóvá is tettek, mások viszont úgy gondolják, ilyen formás alkattal jól teszi, hogy nem takargatja magát. Tóth Andit minden héten Kiss Márk divattervező öltözteti, akárcsak párját, Marics Petit is, így nem csak otthon, hanem a képernyőn is megvan köztük az összhang.

Nagyon izgalmas a karakterük, az, hogy mindkettejüknek van kialakult stílusa. De szeretem kimozdítani őket a komfortzónájukból, mert szerintem ettől lesz izgalmas. Így ők is rájönnek minden héten, hogy milyen sokoldalúak tudnak lenni. - mondta Kiss Márk

Marics Peti azt is elárulta, hogy száz százalékban elégedett Márk választásaival, egy valamit viszont nehezen tud kiverni a fejéből.

Kicsit sok látszik néha Andiból, de belefér. Pont belefér. - mondta Marics Peti

Neked melyik ruhaköltemény volt eddig a kedvenced?

