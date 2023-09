Korábban senki nem mert ilyet tenni a kifutón: ez a szupermodell megváltoztatta a divatvilágot

Bár ma már nem ritka, hogy a sztáranyukák olyan fotókat posztolnak magukról a közösségi média oldalaikra, amelyeken éppen a kisbabájukat szoptatják, az anyaság valahogy sosem került fókuszba a szépségiparban vagy a kifutókon.

Néhány évvel ezelőtt, 2018-ban azonban feltűnt a színen a szépséges modell, Mara Martin, aki egy Sports Illustrated divatbemutató alkalmával úgy vonult végig mosolyogva, bikiniben a kifutón, hogy közben szoptatta első, akkor mindössze 5 hónapos kisbabáját. A nők világszerte egy emberként sóhajtottak fel, mindenki imádta a híresség különleges performanszát!

Mara Martin babáját szoptatva és terhesen is kifutóra lépett

A sztár vonulása hatalmas siker volt, nők milliói hálálkodtak neki érte az interneten keresztül, ő azonban mindvégig szerény maradt, állította, nem tett semmi különlegeset.

„El sem hiszem, hogy arra ébredek, azért szerepelek az újságok címlapján, mert a lányommal mások előtt tettünk valami olyat, amit amúgy mindennap többször megteszünk zárt ajtók mögött is, hiszen ez a természetes. Persze nagyon hálás vagyok a támogatásotokért, illetve azért, hogy lehetőségem volt megosztani ezt az üzenetet a világgal, remélem, ezentúl mindenki számára normális dolog lesz a szoptatás és az, hogy a nők egymást támogatják, inspirálják!” – írta akkor az Instagram-oldalán.



Mara Martin ezután egy időre eltűnt, hogy élvezhesse az anyaságot és minél jobban megismerhesse lányát, Ariát. Az immár 37 éves szupermodell azonban nemrég ismét minden figyelmet magára vonzott, a LainSnow 2023-as fürdőruha show-ján 8 hónapos terhesen, 5 éves kislánya kezét fogva vonult végig ugyanolyan magabiztossággal, mint évekkel ezelőtt.

„Emlékszem, már 2018-ban is azt mondtam, remélem, amikor a gyerekeim annyi idősek lesznek, mint én, beszélni sem kell ezekről a dolgokról, annyira egyértelműek és természetesek lesznek mindenki számára. Nagyon fontos, hogy minden nőt megjelenítsünk ezeken az eseményeken, azt, aki várandós és azt is, aki 50 fölötti. Hozzátenném, nem csak a nők, a férfiak is szeretnének önmagukra ismerni ilyenkor” – nyilatkozta 2023 nyarán Mara Martin.



Második gyermeke, aki szintén kislány lett, 2023. augusztus 4-én jött a világra és a szépséges Vera nevet kapta.



Persze több híresség is büszkén vállalta már a nyilvános szoptatást, ha tudni szeretnéd, pontosan kik, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 híres anyuka, akik büszkén vállalják a nyilvános szoptatást Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria