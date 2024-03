Ezeket a neveket adták 2023-ban a legtöbben gyermeküknek Magyarországon

Eldönteni, mi legyen a gyermeked neve, nagyon nehéz, még akkor is, ha amúgy általános iskolás korod oda gyűjtöd fejben a kedvenceidet. Rengeteg dolog befolyásolja ezt, akár az, hogy hogy hívták az exeidet (és a párod exeit), mi passzol a vezetéknévhez, na meg inspirálóak az aktuális trendek is. Nem véletlen, hogy ma már egyre többen választanak olyan keresztnevet, amely két névből forr össze (mint például Tóth Gabi és Krausz Gábor kislányának gyönyörű nevét, a Hannarózát), de sok olyan keresztnév is akad, amely az elmúlt 5 évben a TOP10 leggyakoribb közé küzdötte fel magát, míg előtte alig hallottunk róluk.

Nem titok, hogy az elmúlt években az Anna és a Hanna mellett a Léna, Luca és Zoé volt igazán népszerű, míg fiúk körében a Bence, Levente, Dominik és Olivér volt a sláger. Most pedig megjelentek a legfrissebb statisztikák, amelyekből kiderült, 2023-ban mely neveket kapták legtöbbször az újszülöttek.

Íme a lista:

Legnépszerűbb fiúnevek 2023-ban:

Dominik

Olivér

Levente

Máté

Marcell Bence

Milán

Noel

Zalán

Dániel

Legnépszerűbb lánynevek 2023-ban:

Hanna

Anna

Luca

Zoé

Léna Emma

Olívia

Boglárka

Lili

Kamilla

Összességében tehát idén sincsenek nagy meglepetések, a nagy kedvencek maradtak az élvonalban, és továbbra is a legnépszerűbb nevek listáját bővítik. Tavaly az Anna a negyedik helyre szorult, de idén visszatért a második helyre, míg fiúneveknél a TOP3 pontosan ugyanaz volt, mint tavaly.

