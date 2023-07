Javában tombol a fesztiválszezon, az internetes fórumokat pedig ellepték a magyar fiatalok nem mindennapi fesztiválsztorijai.

Galériánkban összeválogattunk néhány sztorik, melyek között akadnak viccesek, de olyanok is, melyeket inkább elrettentő példának szánunk! Hangsúlyozzuk, hogy a fesztiválozás alatt a jókedv mellett a felelősségteljes viselkedés is elengedhetetlen, hiszen a biztonságod a legfontosabb.

Mindig gondolj arra, hogy egyetlen buli sem ér annyit, hogy veszélybe kerülj! Mindig mérlegelj és törekedj a mértékletességre. Fontos az is, hogy olyan baráti társasággal fesztiválozz, akikkel számíthattok egymásra és jó irányba terelitek egymást!

Kattints a galériára a fesztiválsztorikért!

Sokan nem csak a fesztiválsztorijaikat, de a leghátborzongatóbb paranormális élményüket is megosztották:

