Híres magyar nők, akik gyönyörűek, mégis túltolták a szépészeti beavatkozásokat

Természetesen mindig változik a szépségideál, régen a kerekded idomokat, a 2000-es években az extrém vékonyságot, napjainkban pedig a Kim Kardashian-féle külsőt tartják a követendőnek. Utóbbi szépségideál hívei már a plasztikai beavatkozásokat sem titkolják, sőt még büszkén vállalják is a közösségi oldalakon, divattá téve kortól függetlenül a plasztikát.

Ezzel tehát végre nincs szégyenkeznivalója annak, aki úgy érzi szüksége van ezekre, hogy az önbizalma a helyére billenjen, ugyanakkor egyre többen esnek át a ló túlsó oldalára és viszik túlzásba már egészen fiatalon ezeket a fiatalító és a külsejüket drasztikusan megváltoztató szépészeti módszereket.

Ez alól a magyar sztárok sem kivételek, akiket az egyes trendek vagy éppen az öregedéstől való félelem vesz rá a plasztikára. Sajnos azonban, ahogy az lenni szokott, a 'kevesebb, több elve' nem igazán tud hosszú távon működni. A következő válogatásban most azok a gyönyörű nők kaptak helyet, akiket már több alkalommal is megvádoltak azzal, hogy túltolták a plasztikát. Szerinted is így van?

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akiket gyönyörűek, mégis túltolták a szépészeti beavatkozásokat



Egy plasztikai sebész elárulta, melyik az az öt szépészeti beavatkozás, amit ő soha nem végeztetne el és mindenki mást is óva int tőlük:

