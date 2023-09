Van, aki a közösségi médiában is nekiment a másiknak: magyar sztárok, akikről mindenki tudja, hogy ellenségek

Kevés olyan ember van a világon, akinek nincs ellensége. Ez persze nem törvényszerű, de mindenkinek van egy alaptermészete, ami sok szempontból meghatározza kivel és miért barátkozik. Ez pedig ugyanúgy igaz arra is, miért kerülünk, akárcsak ő minket.

A következő válogatásban most a külföldiek után, a magyar sztárellenségeket gyűjtöttük össze, hogy egy picit rajtuk keresztül is szemléltetni tudjuk, mennyiféle módon alakulhat ki ellenséges viszony két ember között, még akkor is, ha arról a nyilvánosság is tudni fog.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 6 kép Van, aki a közösségi médiában is neki ment a másiknak: magyar sztárok, akikről mindenki tudja, hogy ellenségek Megnézem a galériát

Galéria / 6 kép Van, akik barátokból lettek ellenségek: híres magyar emberek, akik nyíltan utálják egymást Megnézem a galériát