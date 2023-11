Október 19-én mutatták be itthon Martin Scorsese legújabb filmjét Megfojtott virágok című vadnyugati krimit. A kritikusoknak pedig szinte rögtön szemet szúrt a Leonardo DiCaprio és Robert De Niro mellett a női főszerepet játszó Lily Gladstone, akinek alakítása annyira könnyed és magával ragadó, hogy sokan már most komoly esélyeket jósolnak neki a díjátadó szezonra.

Na de mit is kell tudni róla?

Lily 1986. augusztus 2-án látta meg a napvilágot a Montana állambeli Kalispellben. Miután 5 évesen látta a Star Wars VI. rész – A Jedi visszatér című filmet, szerette volna ő is életre kelteni, leutánozni a ewokokat, és ez a döntése inspirálta őt arra, hogy színésznő legyen. A középiskola után a montanai egyetemen tanult tovább, ahol 2008-ban végzett színész-rendező szakon, de az indián kultúra történelmével kapcsolatban is folytatott tanulmányokat. Lily 2012-ben, egy mindössze 16 perces rövidfilmben, a Universal VIP-ben tűnt fel először, majd az első egészestés filmes lehetőség a 2013-as Beszélgetések egy indiánnal című film képében érkezett, amiben egy aprócska mellékszerepet kapott. Az igazi áttörést a 2016-os Egyes nők hozta el számára, ahol olyan színésznők mellett mutatta meg szakmai rátermettségét, mint Michelle Williams, Kristen Stewart és Laura Dern. És ez csak pár infó a színésznőről, a java csak most következik...

Az InStyle magazin írása.