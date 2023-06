Ők a legkártékonyabb kollégák, akik akadályozhatnak a munkahelyeden

Szinte minden munkahelyen van minimum egy olyan kolléga, aki miatt nem tudunk úgy haladni a munkánkkal, ahogy szeretnénk. Neked melyik típus ismerős?

A versengő

8-kor kezdődik a munkaidő, de ő már 7 órakor küldi az e-maileket, és persze, egyikből sem felejti ki, hogy burkoltan, vagy éppen teljesen nyíltan felhívja a figyelmet a saját nagyszerűségére. A levelei rendszerint hosszabbak az indokoltnál, körülményesek, és a sorokat masszívan átjárja az öntömjénezés. Ez a típus sokkal többnek szeretne látszani, mint amennyi valójában, ezért a látszatért pedig mindent meg is tesz. Ha nem vigyázol, ő az, aki a valós eredményeidet könnyedén aláássa egy-egy jól időzített self marketinggel, csak, hogy ő legyen a központban.

A megúszós

Ugye, te is ismersz olyat, aki úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen? Az ilyen kolléga jellemzően nem sok mindenen stresszel, maximum azon, hogy maradt-e még a büfében a kedvenc szendvicséből. Egészen biztos, hogy nem hajt a hónap dolgozója címre, ami addig nem is probléma, amíg nincs vele közös projekted. Ha viszont együtt kell dolgoznotok, készülj, mert a munka nagy részét te fogod elvégezni, hiszen szinte lehetetlen motiválni.

