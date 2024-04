8 desszert, amit bűntudat nélkül ehetsz - nem hizlalnak és finomak is!

Te tudtad, hogy evolúciós oka van annak, hogy étkezés után megkívánjuk az édességet? Bizony, ez minden emberbe bele van kódolva, sőt egyes feltevések szerint mindenki édesszájúnak születik! Ennek az oka, hogy az őskorban az édes ízek jelentették a biztonságot, ugyanis a keserű bogyók általában mérgezőek voltak.

Ezek tudtában kár ostorozni magunkat, ha egy kis édes nasit kívánunk, ám szerencsére ma már a desszerteknek is létezik számos egészségesebb verziója! Ezért most mutatunk 8 kalóriaszegény desszertet, amiket lelkiismeretfurdalás nélkül fogyaszthatsz a diéta alatt is, ugyanis teljes mértékben fogyókúra kompatibilisek. Érdemes akkor is inkább ezeket választani, ha nem a súlycsökkenés a célunk, ugyanis a cukor nemcsak azért veszélyes, mert elhízáshoz vezethet, hanem cukorbetegséget is okozhat.

Kattints a galériára és 8 ínycsiklandó kalóriaszegény desszertet mutatunk, amiket nyugodtan fogyaszthatsz a diéta alatt is!

Galéria / 8 kép 8 kalóriaszegény desszert, amit diéta alatt is fogyaszthatsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.