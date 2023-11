Hatékonyan kidugíthatod a lefolyót 3 egyszerű lépésben: nincs szükség vegyszerekre hozzá!

Először is a legfontosabb, hogy a lefolyók eldugulását meg lehet előzni! A dugulások kialakulásának leggyakoribb oka, hogy mosogatáskor a tányérokra, edényekre ragadt ételmaradék a vízzel együtt bekerül a lefolyórendszerbe. Valamennyi áteresztőképessége van a csőrendszernek, de a csatorna egésze szempontjából jót teszünk, ha minden maradékot szalvétával letörlünk az edényekről még a mosogatás megkezdése előtt. A csatornarendszerbe került ételmaradékok nagyobb valószínűséggel vonzzanak felénk olyan élőlényeket, mint például patkányok vagy csótányok. Ha nagyon „lusta” vagy mosogatás előtt letörölni az ételmaradékokat, használj szűrőbetétet, amit a lefolyónyílásra tehetsz. Ha megtelik maradékkal, egyszerűen kitisztíthatod a szemetes felett. Olajat és zsírt tilos a lefolyórendszerbe önteni. A használt zsiradékot gyűjtsd palackba, ha megtelik, igen sok helyen leadható. A fürdőszobai lefolyók leggyakoribb ellensége a hajszál, amit távolíts el mindig a hajmosással járó fürdőzések, zuhanyzások után.

Lefolyótisztítás házilag

A lefolyótisztítás házilag is lehetséges! Ha mégis bekövetkezik a dugulás, az elhárításhoz szükséges kíméletes eszközök és alapanyagok a legtöbb háztartásban mindig megtalálhatók. Pumpára, ecetre és szódabikarbónára (vagy sütőporra) lesz szükség. Érdemes bizonyos időközönként tisztítani a lefolyókat akkor is, ha még nincs vész, általában a visszaszivárgó szagok is jelzik, hogy van némi lerakódás.

A következő galériában mutatjuk a lefolyótisztítás 3 egyszerű lépését!

