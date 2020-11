6 lakberendezési tipp, mely segít átlendülni a nehezebb időszakokon

A stresszes, nehéz időszakok néha végtelennek tűnnek. A munka és a magánélet problémás dolgai megmérgezhetik a mindennapjainkat, ezért fontos, hogy legalább otthon ki tudjunk kapcsolódni és magunkra figyelni. Az otthonunk arra szolgál, hogy pihenni és feltöltődni járjunk haza a napjaink végén – adjuk is meg a lehetőséget, hogy az otthonos hangulat átlendítsen minket a nehezebb időszakokon. Mutatjuk, mi segíthet ebben.

1. Gyújts meg illatos gyertyák

Az első és a legegyszerűbb stresszűző módszer a hangulatos illatos gyertyák beszerzése. Egyes illatok, például a levendula, segítenek oldani a szorongást, és a kellemes illat az egész lakást átjárja. Ha mindig egy konkrét illatot alkalmazunk otthon, akkor a rendszeresség is biztonságérzetet áraszt, így könnyebben megnyugszunk.

2. Mindig ágyazz be

Kezdd a reggelt valami hasznossal, ágyazz be, miután felkeltél. Ha produktívnak érzed magad, csökkented a stressz szintedet, ezért sose hanyagold el a beágyazást. Este is jobban fog esni egy esztétikus ágyba lefeküdni, így pedig az alvás is pihentetőbb lesz.

3. Fogj neki DIY projekteknek

Sosem volt se időd, se kedved DIY projektbe kezdeni? A stresszes időszak a legjobb alkalom arra, hogy belevágj. A barkácsolás és az alkotás nem csak eltereli a figyelmedet a problémáidról, de maga a tudat is, hogy készítettél valamit, jó érzéssel tölt majd el.

4. Lomtalaníts

A nehéz időszakokban talán még inkább nehezünkre esik a takarítás és rendrakás, mint amúgy. Megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha egyszer nekiülünk egy lomtalanításnak, hiszen a több szabad hely rendezett összhatást kelt, és kevesebb dolgot kell takarítanunk és portalanítanunk. A lomtalanítás ráadásul egyfajta szimbólum is: ahogyan megszabadulsz a sok felesleges dologtól, úgy a problémáid is könnyebbek lesznek.

5. Rendezd át a lakásod részeit

Régóta halogatod a könyvespolc kategorizálását, vagy úgy érzed, nem a legszerencsésebb a nappalid elrendezése? A nehéz időszakokon amúgy is segít a környezetváltás. Tervezd újra a könyvespolcot, rendszerezd a konyhaszekrény vagy rendezd át a nappalid!

6. Hallgass zenét

A zene, legyen az bármilyen is, oldja a hangulatot. Jó megoldás lehet a telefonodról vagy a laptopról zenét kapcsolni, ám még otthonosabb, ha van egy bakelit lejátszód, és régi lemezekről tudsz kedvenc slágereket lejátszani.