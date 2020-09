Így készíts kutyádnak fekhelyet a hidegebb őszi napokra

A hideg idő eljövetelét bizony a kiskedvencek is érzik, és ők is szívesen melegszenek meg kényelmes fekhelyükön. Hozzánk hasonlóan a hűvösebb napok sétái után szívesen kucorodnak össze és töltik pihenéssel a nap hátralévő részét. Ha rászánjuk magunkat, és felturbózzuk az ágyukat, bizonyára hálás pillantásokat kaphatunk majd tőlük. Hogyan csináld? Segítünk!

1. Az elhelyezkedés

Egyáltalán hova a legjobb ötlet a kutyafekhelyet kialakítani? Mindenképpen meleg, nyugodt, a kutya számára kellemes helyet válasszunk. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megfigyeljük a kutyusunk szokásait, és oda alakítjuk ki a vackát, ahol ő magától szívesen tölti az idejét. Télen azt tartanánk ésszerűnek, ha a radiátor vagy kályha mellé fektetnénk, ez azonban a hosszabb szőrű kedvencek esetében nem túl jó ötlet, hiszen melegük lesz még a leghidegebb napokon is.

2. Előkészítés

Valljuk be, a kutyák koszosak, legalábbis koszosabbak, mint mi, akármennyire is ügyelünk a tisztántartásukra. Pláne ősszel és télen, amikor a sok csapadék és sár ráragad a bundájukra, a hideg miatt pedig nem fürdetnénk meg őket szívesen. Szerencsére erre is van megoldás. A fekhely alá helyezzünk egy könnyen takarítható törölközőt vagy műanyaglapot, ami megakadályozza, hogy a fekhelyből leeső sár és por belenyomódjon a szőnyegpadlóba vagy a parkettába.

3. A fekhely kiválasztása

A fekhely kiválasztásakor vegyük figyelembe a kutya preferenciáit, és számoljunk azzal, hogy lehet, hogy több verziót is ki kell próbálnunk, mielőtt kiskedvencünk elfogadná a számára legszimpatikusabbat. Kistestű kutyák esetén érdemes tetővel és falakkal rendelkező ágyat beszerezni, így könnyen be tudják szuszogni azt. Nagyobb vagy nyüzsgős kutyáknak egyszerű, falak nélküli fekhelyet válasszunk, ami nem akadályozza meg őket az állandó helyezkedésben, sőt, ha kell, még le is lóghatnak az ágyukról a padlóra.

4. Extrák a fázós vagy a kinti kutyusoknak

Ha a kutyusunk kint is tölt el órákat a hidegben, mindenképp biztosítsuk az extra melegítő lépéseket is számára. Ilyen például a fekhely alá helyezett hungarocelltábla, ami segít a hőszigetelésben, vagy a fekhelybe bújtatott meleg vizes palack, amit naponta felmelegíthetünk számára. A meleg megtartása érdekében úgy alakítsuk ki a fekhelyet, hogy legalább három oldalról legyen 15-20 cm magas oldalfala, ami még picit a széltől is megóvja a kutyust.