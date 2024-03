A névválasztás sosem egyszerű dolog, hiszen nemcsak egy egész életen át kell viselni, de azt mondják, a név kötelez és a jelentése sokszor visszahat a tulajdonosára. A sztároknak sem jön össze mindig elsőre, legutóbb például Kylie Jenner volt az, aki kisfiának előbb a Wolf nevet adta, majd nem sokkal később megbánta a döntését és átkeresztelte Aire-re. A magyar hírességek is igyekeznek különleges nevet választani a gyerekeiknek, hogy kitűnjenek a sorból, sőt olyan sztárok is akadnak, akik kifejezetten nemsemleges nevet választanak. Egyéni, hogy kinek mi tetszik, akadnak olyan nevek is, amik kiszorulnak a mainstreamből és háttérbe szorulva várják, hogy újra felfedezzük őket.

Ezekből gyűjtöttünk egy csokorral a galériánkba

Galéria / 8 kép 8 különleges és szép név, amit ma már ritkán választanak a szülők a gyerekeiknek Megnézem a galériát

