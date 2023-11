Van, amit sosem akarnak újra látni: a nézők szerint ez Sylvester Stallone legrosszabb és legjobb filmje

Pár napja startolt el a Netflix oldalán a életéről szóló, Sly nevet viselő dokumentumfilm, melyben a ma 77 éves színész kendőzetlen őszinteséggel mesél nemcsak zűrös és hányatott gyerekkoráról, de apjához fűződő bonyolult kapcsolatáról is, miközben nem fél bevallani azt sem, hogy az első hangos siker után karrierjének voltak mélyebb és felejthető állomásai, és bizony a hírnév nem volt mindig olyan édes és könnyű, mint ahogy azt sokan gondolták volna.

A gimnázium után sportösztöndíjjal egy ideig a svájci American College of Switzerland hallgatója volt, és itt szerette meg a színjátszást annyira, hogy visszatérve az Egyesült Államokba, a Miami Egyetemen folytatta tanulmányait dráma szakon. Végül azonban nem fejezte be az iskolát, és New Yorkba ment, hogy szerencsét próbáljon. 1970-től kezdve számos kisebb szerepet kapott különféle filmekben, de a nagy áttörés csak nem jött el. Így egy ponton úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a sorsát, és elkezdett forgatókönyveken dolgozni, ekkor íródott meg a Rocky története is. 1975 környékén Irwin Winkler és Robert Chartoff producereknek megtetszett a sztori és hajlandóak lettek volna megvenni azt, ám egy feltételhez kötötte az üzletet, mégpedig ahhoz, hogy csak akkor készülhet el a film ha ő játssza a főszerepet. A készítők hallani se akartak róla, egyre több pénzt ajánlottak a színésznek azért, hogy elálljon elszánt ötletétől, de nem jártak sikerrel, így végül rábólintottak a dologra, az 1976-ban bemutatott Rocky pedig a tíz Oscar-jelölésből hármat díjra is váltott, és ezzel egy életre megváltoztatta Stallone életét. Az azóta eltelt 47 évben számos alkotást forgatott a sztár, már csak az a kérdés, hogy melyiket tartják a nézők a legjobbnak mind közül?!

Kattints tovább és mutatjuk top 15-ös szerepeinek a listáját a legrosszabbtól kezdve, egészen a legnépszerűbbnek értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

élete karrierje kezdetén lemondásokkal járt, ám nem ő az egyetlen, akinek nélkülöznie kellett a hírnév előtt és egy ideig hajléktalanként él!

