Így készül egy környezettudatos ember a karácsonyra

2020-ban a karácsonyi trendek sorából nem szorulhatott ki a környezettudatos adventi készülődés, hiszen nem csak az ünnepek alkalmával, hanem a hétköznapjainkban is egyre fontosabb a fenntarthatóság és a hulladékmentesség. A karácsony az az időszak, amikor hajlamosak vagyunk felesleges dolgokat is hazavinni, ha azok kellően cukik. Ennek azonban itt az ideje véget vetni. Idén már készüljünk tudatosan és környezetbarát módon az ünnepekre! Nem csak a bolygó, de a pénztárcánk is megköszöni majd!

1. Bérelj karácsonyfát

Hazánkban is egyre nagyobb trend, hogy a vágott- vagy műfenyők helyett a cserepes karácsonyfákat részesítjük előnyben. A kertészetek többségében lehetőség van cserepes karácsonyfa bérlésre, amikor az ünnepek előtt hazavisszük a kiválasztott fát, és karácsony után visszajuttatjuk a kertészetbe. A bérlés jelentősen olcsóbb, mint ha műfenyőt vagy vágott fenyőt vásárolnánk, ráadásul a bérelt fenyők sok-sok éven keresztül lehetnek az otthonok különleges díszei. Egyértelműen olcsó és környezetbarát megoldás.

2. Használj újrahasznosított, lebomló csomagolópapírt

Bár könnyű elcsábulni a sok csillogó, cuki, mintás karácsonyi csomagolópapír láttán, helyette válasszuk inkább az ún. barna csomagolópapírt. Ez újrahasznosított papírból készült, ráadásul le is bomlik. Azért kell a környezettudatos papír mellett döntenünk, mert a jópofa bolti csomagolópapírok többsége nem újrahasznosított, ráadásul nagyon magas a műanyagtartalma, ami miatt csak évtizedek alatt vagy egyáltalán nem bomlik el.

3. Válassz energiatakarékos égősorokat

Rengeteg statisztika bizonyítja, hogy karácsonykor nagyon megugrik a háztartások energiafogyasztása. Sok esetben a régi, elavult égősorok a ludasok ebben. Ezért is fontos, hogy mielőbb energiatakarékos fényfüzérre cseréljük égősorainkat. Ilyen szempontból a LED-égős opciók a legjobbak.

4. Vásárolj helyi termelőktől

A karácsonyi nagy bevásárlás zömét próbáljuk helyi termelőknél lebonyolítani. A bio termékek, főleg ha nem a világ másik végéből szállítottak azokat a boltba, sokkal környezettudatosabb megoldást nyújtanak a multik kínálatához képest. Plusz így extra bevételhez juthatnak a helyi termelők is, ezért az ő karácsonyuk is szebb lesz.

5. Válaszd a drágább, de minőségibb dekorációs elemeket

Ha dekorációt vásárlunk, inkább válasszuk a drágábbat, ha az a strapabíróbb. Karácsonyi dekorációkba mindig érdemes egy kis plusz pénzt fektetni, hiszen ha minőségi darabokat választunk, sok-sok éven keresztül fogják díszíteni otthonunkat.

6. Térj át alternatív csomagolási módszerekre

Manapság rengeteg alternatív csomagolási módszerrel találkozhatunk az interneten. Emeljük be ezeket a saját karácsonyi rutinunkba is. Például a kartondoboz vagy az anyagcsomagoló többször is felhasználható. Kellő kreativitással pedig sokkal csinosabb végeredményt kapunk ezekkel a módszerekkel, mint a megszokott, de kevésbé környezetbarát gyakorlatokkal.