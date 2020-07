A The Walking Dead csillaga maga osztotta meg a hírt: lánya nem lány többé

Ő az én gyerekem. Az egyik legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb személy, akit valaha ismertem. A fiam, Karter. Karter, K-val, ami emlékezteti őt az én nevemre. Ő választotta. Láthatod, hogy lánynak született, de mindig fiúnak érezte magát. Úgy gondolta, jó lenne, ha megosztanám ezt a közösségi médiában. Mondtam neki, hogy sok támogatója lesz, de rengeteg lesznek azok is, akik keményen beleállnak. Ő csak ennyit mondott: „Igen, tudok trollokról, apa. Tudom kezelni a trollokat”.

Ezzel a felütéssel kezdte legfrissebb posztját a The Walking Dead sztárja, Khary Payton, akinél talán sztár sosem állt bele keményebben a transzneműség témájába. Khary tette ezt olyan kulturáltan, hogy nincs az az épeszű ember, aki ebbe bele tudna kötni, még ha elfogadásból kellene is pár leckét adni ennek a világnak.

A színész bejegyzéséből egyértelműen kiderül, szavait nem vezérli más, csak is az apai szeretet, és az, hogy gyerekei elfojtások és frusztrációk nélkül nőhessenek fel, és azok lehessenek, akik csak akarnak:

Emberek, nincs szebb, mint figyelni, ahogy gyermeked felfedezi, hogy ki ő valójában, amikor önmaga lesz. Ez az ő útja, és én itt vagyok neki. Remélem, egyszer mindenkinek lehetősége lesz érezni azt a mérhetetlen szeretetet, amit most érzek.

Khary Payton bejegyzésben talán az egyetlen meglepő az, hogy eddig csak nagyon ritkán posztolt családjáról a közösségi médiában, gyerekeiről is nagyon keveset tudni, igaz, most is fia kérést teljesítette ezzel, bár biztosak vagyunk abban, hogy őszinteségük sokaknak fog erőt adni ahhoz, hogy vállalják önmagukat.

