Kedvező árakkal és az Adni Öröm! tanszergyűjtő akcióval teszi könnyebbé az iskolakezdést a SPAR

A szeptemberi iskolakezdés költségei jelentősen megterhelik a szülők pénztárcáját, ezért a SPAR már a nyár közepétől széles áruválasztékkal és akciókkal készül az iskolaszezonra. A hazai INTERSPAR hipermarketek minden igényt kielégítő választékkal, több mint 1200-féle, az iskolához, tanuláshoz, sportoláshoz kapcsolódó árucikkel várják a vásárlókat. A SPAR szupermarketekben is rendelkezésre állnak az alapvető írószerek, füzetek, rajzlapok, írólapok, s egyéb iskolaszerek, köztük vízfestékek, temperák, mappák, tolltartók. Akik pedig az online vásárlási módot választják, a SPAR Online shopban is megrendelhetik a szükséges tanszereket.

Minőségi tanszerek kedvezőbb áron

A vásárlók mind szélesebb köre keresi a környezettudatos technológiákkal, vagy újrahasznosított alapanyagokból készült termékeket, már az iskolai felszerelések beszerzésekor is. A SPAR tanszerkínálatában ezért egyre több környezettudatos termék elérhető, elsősorban az íróeszközök között, s a műanyag-csomagolást is mind többször váltja ki a jóval környezetkímélőbb papír. Az áruházlánc választékában az inflációs környezetre tekintettel hangsúlyos szerepet kapnak az olcsóbb, de minőségi termékek, írószerek, hátizsákok, iskolatáskák. Utóbbiak esetében, a termékválaszték kialakítása során különös figyelmet fordítottak arra, hogy azok megfeleljenek az alapvető ergonómiai elvárásoknak, kíméljék a gerincet, a hátizmokat, s így könnyebbé tegyék a gyerekek számára a napi iskolába járást. Újdonságként kapható lesz egy olyan ergonomikus írássegítő is, amellyel a kisdiákok a ceruza helyes fogását, tartását sajátíthatják el.

A SPAR számos akcióval igyekszik még kedvezőbbé tenni a vásárlást, s ez a tanszerekre is vonatkozik. A méltán népszerű 20 százalékos kuponakciót például úgy időzítik, hogy az megkönnyítse az iskolaszezonra való bevásárlást is.

Újra elindul a rászorulók iskolakezdését támogató Adni Öröm! gyűjtés

2023. július 20. és szeptember 1-je között két ütemben zajlik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Adni Öröm! tanszergyűjtő akciója. A kampány teljes ideje alatt adománykártyák vásárolhatók meg a SPAR Online shopban, valamint az INTERSPAR áruházakban, melyek 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletekben érhetőek meg. A vásárlók által megvett adománykártyákat valódi tanszerekre – színesceruza-készletre, füzetcsomagra, írószerekkel teli tolltartóra, rajzkészletre, tanszerekkel megtöltött iskolatáskára – váltja a Szeretetszolgálat, és ezeket még a tanévkezdés előtt eljuttatják a rászoruló családok iskolás gyermekeihez.

A karitatív szervezet önkéntesei 2023. augusztus 23. és 26. között személyesen is kitelepülnek az összes magyarországi INTERSPAR áruházba, hogy tanszereket gyűjtsenek a rászoruló gyerekek számára. A gyűjtés menete a korábbi, karácsonyi élelmiszeradomány gyűjtéssel megegyező: a vásárló a kiválasztott terméket megvásárolja a kampányban részt vevő INTERSPAR-ok egyikében és a kasszazóna után átadja a Szeretetszolgálat önkénteseinek. Az adománygyűjtés részletei a www.adniorom.hu weboldalon érhetőek el.