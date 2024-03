Katalin hercegné ruhája az idei tavasz legnagyobb kedvence lesz: Már most imádjuk!

Ha bárkivel a világon gardróbot cserélhetnénk akár csak egy napra, akkor biztosan sokan lennének azok, akik Katalin hercegné ruhatárát vennék kölcsön a legszívesebben: Vilmos herceg feleségének stílusát ugyanis milliók irigylik és követik. Az elmúlt években ráadásul kifejezetten gyakran láthattuk őt olyan szettekben, amelyeket nemcsak egy hivatalos eseményen (vagy a palotában) lehet viselni, hanem a mindennapokban is. Előszeretettel visel például blézerrel farmert - a kedvenc nadrágját bárki be is szerezheti.

Tavasszal pedig előkapja a könnyed, légies, többnyire monokróm árnyalatú ruháit, amiket akár munkába, akár randira menet magunkra kaphatunk – sőt, tulajdonképpen bármilyen alkalomra tökéletes választásnak számítanak. Katalin hercegné egyik legnépszerűbb ruhája egyébként az a mentazöld Self Portrait midi, amit a bahamai Nassauban tett látogatása során hordott: ez a darab sokak szerint a régens korszakot idézi, mintha csak elrepítene minket Bridgertonék világába.

Ha szívesen beszereznél egy Katalin hercegné ruhájához hasonlót tavaszra, akkor mindenképpen érdemes lecsapnod erre a Vila márkájú, Rilla nevű darabját, ami szinte megszólalásig hasonlít Katalin ruhakölteményére:

