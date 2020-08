Katalin hercegné és Vilmos herceg már most féltik a kis György herceget

Mind tudjuk, hogy II. Erzsébet királynőt Károly herceg követi majd a trónon, akit később fia Vilmos herceg követhet, majd utána jön az trónöröklési sorrendben a most hétéves György herceg. Persze mindez még a távoli jövő, azonban mint lehetséges uralkodónak, ahogy Vilmos hercegnek, úgy György hercegnek is vannak olyan területek az életében, amikre emiatt nagyobb fókusz kerül majd. A királyi szakértő, Katie Nicholl elmondta, hogy György herceget egyelőre nem zavarja a tény, hogy a jövőben király lesz, ugyanis szülei mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy percig se érezze azt, hogy bármiben is különb lenne a testvéreinél. Vilmos herceg a saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen az, amikor az embernek nincs választása, ezért már most félti a herceget a jövőtől, és attól, ami rá vár, így szeretné feleségével együtt, hogy minél tovább kitarthasson György herceg gondtalan időszaka.

Nem kap különlegesebb nevelést csak azért, mert egy nap király lesz. Katalin és Vilmos rendre megbizonyosodnak arról, hogy a három gyermekük egyenlőnek érezhesse magát, mindannyian ugyanolyan bánásmódban részesülnek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy György herceg érti, ahogy annak idején Vilmos herceg is az ő korában, hogy más helyzetben van, mint a testvérei, és hogy más jövő vár rá. Többször elvitték már, hogy a Királynővel készítsenek fotókat, ezeknél az alkalmaknál pedig észre kellett vennie, hogy valamelyest mégiscsak kitüntetett a figyelem felé.

Annak idején Vilmosnak is feltűntek ezek az apróságok, így hiábavalónak bizonyult Diana hercegné minden törekvése, hogy fiait egyenlőként kezeljék, ők bizony már gyerekként érezték a megkülönböztetést. Ez pedig később csak még inkább éket vert közéjük – derült ki a magyarul is megjelent A szabadság nyomában: Harry és Meghan – egy modern királyi családcímű könyvből. Így érthető, hogy sem Vilmos, sem Katalin nem szeretné, ha a történelem ilyen szinten ismételné önmagát és minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a lehető legtovább kitartson ez az állapot a testvérek között.

