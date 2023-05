A tavaly berobbant barbiecore trend idén is az egyik legnépszerűbbnek számít, már csak azért is, mert nyáron érkezik a mozikba az élőszereplős Barbie-film, amiben és Ryan Gosling alakítják a két ikonikus főszereplőt, Barbie-t és Kent.

Annyi biztos, hogy a pink szín sem fog hiányozni a filmből (bár nagyobb izgalmakra is számítunk), ez már az első előzetesből is kiderült. A főszereplő, pedig egy igazi divatdiktátor, így nem is meglepő, hogy a barbiecore nyarunk meghatározó trendje.

Ezt pedig úgy tűnik, másik kedvenc divatikonunk, Katalin hercegné is nagyon jól tudja, ezért teljesen váratlanul igazi Barbie babának öltözött. Katalin hercegné nem először visel pink szettet, most viszont mesébe illő kiegészítővé tette romantikussá és Barbie világába illeszkedővé a szettjét.

Katalin hercegé a Foundling Museumban tett látogatást és ezt a háromrészes Alexander McQueen szettet viselte, amit különleges, gyöngyökkel díszített övvel koronázott meg.

, én a helyedben vigyáznék, mert végül még Katalin lesz az új Barbie!

Katalin hercegné szeret kitűnni a tömegből, ezekkel a szettekkel sem hibázott:

Galéria / 5 kép Katalin hercegné ezekkel a szettekkel tényleg kitűnt a tömegből Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Katalin hercegné stílusa rengeteget változott az évek során! Néha ő is bakizott:

Galéria / 14 kép Így változott Katalin hercegné stílusa az évek alatt Megnézem a galériát