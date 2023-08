Szívszaggató oka van, hogy Károly király eltávolította a királyi család ikonikus festményét a palotából

46 évvel ezelőtt távozott az élők sorából, minden idők egyik legnagyobb sztárja, a rock and roll koronázatlan királya, Elvis Presley. A legenda életéről több film is készült, mely megpróbálta feldolgozni a zseniális tehetség életútját. Annyi bizonyos, hogy Elvis lenyűgöző ember volt, akinek rengeteg érdekes szokása, és szokatlan érdeklődési köre csak tarkította az amúgy is érdekfeszítő karakterét.