A karácsony varázsával vár az Etele Plaza! - Ráadásul decemberben akár Disneyland-i álomutazást is nyerhetsz!

Az Etele Plaza az a hely, ahová mindkét típusnak érdemes ellátogatnia az ünnepre hangolódás heteiben. Az ünnepi díszbe öltözött bevásárlóközpont több mint 150 üzlettel, prémium termékek és szolgáltatások széles kínálatával és fantasztikus programokkal készül kicsiknek, nagyoknak, családoknak, egyszóval mindenkinek. Legyen szó ajándékvásárlásról a család vagy a baráti körünk bármely tagjának, vagy arról, hogy semmit sem találunk a gardróbunkban, amit felvennénk a céges karácsonyi rendezvényre, a Massimo Dutti vagy a Peek & Cloppenburg kínálatában az elegánstól a hétköznapiig mindenfajta ruha és kiegészítő megtalálható. Ha pedig valami lazábbat keresünk, akkor a GAP egyetlen hazai üzlete, ha sportosabbat, akkor Buda egyetlen Nike üzlete lesz a kihagyhatatlan célpontunk.

forrás: Etele Plaza

De lehet ajándék egy emlék is: a tavalyi adventi időszakban óriási sikerrel működő szelfipont és fotóhelyszín idén is pompás karácsonyi dekorációval vár mindenkit a bevásárlóközpont 1. emeletén. Itt készíthetünk saját fotókat, de szakértő segítség is rendelkezésre áll: december 1-től az Etele Plaza weboldalán keresztül profi fotóshoz is foglalhatunk időpontot, és készülhetnek a jobbnál jobb egyéni, családi vagy baráti karácsonyi fotók.

Ajándékozni még jobb, ha ezt úgy tehetjük, hogy tudatos és fenntarthatóbb lehetőségek közül választhatunk, miközben még a hazai vállalkozókat is támogatjuk. Épp ezeket találjuk meg az Ajándék Terminálban, aminek idén is az Etele Plaza ad otthont és ahol több mint 120 hazai designer termékei, köztük kézműves karácsonyi finomságok, fenntartható dekortárgyak és egyedi kiegészítők között válogathatunk.

Nézd meg az alábbi videót!

Néha nehéz eldönteni, hogy vajon a szeretteink minek örülnének a legjobban. Ilyenkor jönnek jól az olyan szabadon felhasználható ajándékok, mint az Etele Plaza Ajándékkártya, amit az InfoBar-ban tudunk megvásárolni és tetszőleges összeggel feltölteni, megajándékozottunk pedig a következő 1 évben bármikor levásárolhatja az Etele Plaza üzleteiben. Szintén jó ötlet lehet egy közös Etele Cinema moziélmény, az ajándékjegyek közül választhatunk a Comfort vagy a Premium szintekre szólókat. Megvehetjük őket a mozipénztárakban, de akár otthonról, online is.

Kattints a képre és tudj meg többet az Etele Plaza nyereményjátékáról!

Az Etele Plaza az a hely, ahol nemcsak beszerezhetőek az ajándékok, hanem maga a bevásárlóközpont is megajándékozza a vásárlókat: november 27. és december 24. között naponta, hetente és a teljes időszak lezárultával is csodás nyeremények várnak mindenkire.



A részvételhez nem kell mást tenni, mint feltölteni a blokkodat az etelejatek.hu weboldalon, vagy az Etele App-ban. Minden nap kisorsolnak egy-egy 50.000 Ft értékű Etele Plaza ajándékkártyát, páros Etele Cinema Comfort mozijegyet és Bluetooth hangszórókat.



Hetente nyerhetünk egy családi belépőt az ókori Görögországot bemutató nagyszabású kiállításra, egy kétszemélyes SUP túrát, páros Etele Cinema Premium mozijegyet, vagy akár privát vetítést!



A főnyeremények pedig egészen lenyűgözőek: a szerencsés nyertesek egy Disneyland-i álomutazással vagy egy Samsung Galaxy Z Flip 5 okkostelefonnal lesznek gazdagabbak.

Akár a karácsonyi nagybevásárlás, az ünnepi vacsorák előtti gardróbfrissítés, vagy csak egy kellemes kikapcsolódást kínáló program a cél, az Etele Plaza mindenkit vár.