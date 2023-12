3 tipp, hogy karácsonykor se szaladjanak fel rád a kilók

Bár előszeretettel viccelődünk azzal, hogy a karácsonyi kalóriák nem számítanak, az igazság az, hogy sajnos éppen az ünnepek alatt szaladnak fel ránk a legkönnyebben a plusz kilók, hiszen ilyenkor általában jóval többet eszünk az átlagosnál, ráadásul sokkal inkább hajlamosak vagyunk a nassolásra is. Ha nem figyelünk oda, komoly emésztési panaszokkal kell szembenéznünk a szeretet ünnepén: a túlevés miatt hasfájást, görcsöt, puffadást, „kemény has” érzetet, székrekedést, hányingert tapasztalhatunk, szélsőséges esetben pedig akár epegörcs vagy akut hasnyálmirigy gyulladás is jelentkezhet. Persze szó sincs arról, hogy le kellene mondanod a kedvenc ünnepi fogásaidról vagy a szaloncukrokról, azonban érdemes betartanod a Szafi Products Kft. ügyvezetőjének, Ipsits Anitának néhány pofonegyszerű tippjét, és akkor a mérleg nem mutat majd többet az ünnepek után.

Reformáld a régi kedvenceket!

Íme a legfontosabb titok: Tulajdonképpen ehetsz bármit, ha megfelelő alapanyagokból készíted el! Próbáld ki a zserbó, a linzer, illetve a kürtőskalács cukormentes verzióját, ugyanis rengeteg kalóriát lehet spórolni, ha kihagyod a receptből a fehér cukrot és Szafi Reform négyszeres erősségű édesítővel pótlod azt. A zsírszegény töltött káposztához használj rizs helyett Szafi Free zabtöretet és fogyaszd rostban gazdag Szafi Free vagy Szafi Reform lisztkeverékből készült kenyérrel. Ezek lassan felszívódó szénhidrátoknak számítanak, és rostban gazdagok, tehát csökkentik a glikémiás választ. Éppen ezért nem emelkedik majd az egekbe miattuk a vércukorszinted és hamarabb is jóllaksz. A tejfölt cseréld le joghurtra, a tejszínt legfeljebb 10% zsírtartalmú főzőtejszínre vagy növényi tejszínre, a húsokat és a sült krumplit süsd sütőben.

Válts zöldre!

Jegyezd meg a következő szabályt: A tányérunk felét zöldségekkel kell telepakolni! Ezek hamar eltelítenek, a kalóriatartalmuk azonban szerencsére nagyon alacsony, így a fogyasztásuk közben nem kell aggódnod a plusz kilók miatt. Amennyiben salátát eszel köretként a gyorsan felszívódó szénhidrátok mellé, lassíthatod a vércukor emelkedést és elkerülheted a farkaséhséget, ezért nem fog rádtörni a falásroham 1-2 órával evés után. A zöldségekben található vízben oldódó rostok a bélflórádra, a szénhidrát-, és a zsíranyagcserére is jótékony hatással vannak, segítenek csökkenteni a koleszterin-szintet, továbbá megkötik a toxikus, mérgező, rákkeltő anyagok egy részét is, ami például a bő olajban sütéskor, vagy grillezéskor, erős pirításkor keletkezik. A rostoknak köszönhetően kevesebb kalória szívódik fel, mintha csak „üresen” ennél, mert megkötik a bevitt szénhidrátokat és zsírokat.

Maradj aktív!

Persze csábítónak tűnhet bekuckózni ebéd után a kanapéra a kedvenc karácsonyi filmeddel és a Szafi Free forrócsoki ízű itallal, de mielőtt megtennéd, sétálj egy-két órát a környéken, mert ezzel megkönnyítheted a fogások megemésztését és kivédheted a „kajakómát” is. A testmozgás akár családi program is lehet: Kiránduljatok egyet a közelben, menjetek el korcsolyázni és ha éppen havazik, vegyétek elő a szánkókat és vívjatok hógolyócsatát! Egy a lényeg: Maradj aktív az ünnepek alatt is!

Adunk még pár tippet, hogy a karácsony stresszmentes legyen!

