Kapcsolatot szeretnél, de nem jön össze? Ebből tudhatod, hogy valójában nem állsz készen

Már egy ideje vágysz egy stabil kapcsolatra, de mégsem jön össze? Van, amikor az ok végtelenül egyszerű, mégsem ismerjük fel.

Te élnél-e saját magaddal párkapcsolatban?

Először is fontos megértenünk, hogy a kapcsolatok nem csak arról szólnak, hogy valakivel összejöjjünk. Egy jó kapcsolat olyan szükségleteket, igényeket elégít ki, amitől mindketten erősebbnek, teljesebbnek érzitek magatokat. Ez pedig csak úgy valósulhat meg, ha két olyan ember találkozik, akik rendben vannak magukkal.



De honnan lehet tudni, hogy valaki jóban van magával? Abból, ha ismeri az erősségeit, a gyengeségeit, önreflexív, de nem önbántó, és képes szeretettel fordulni maga felé akkor is, amikor éppen nem a legjobb énjét hozza. Az önszeretet és az önelfogadás nem azt jelenti, hogy a hibáinkat nem akarjuk kijavítani, vagy ne szeretnénk fejlődni, hanem azt, hogy addig is, amíg ez nem történik meg, nem ostorozzuk, hanem elfogadjuk magunkat. Azt, hogy milyen a viszonyod magaddal, egy egyszerű kérdéssel le tudod mérni: élnél-e saját magaddal párkapcsolatban? Ha őszintén felelsz erre a kérdésre, máris tisztábban láthatsz.

Negatív narratíva a fejben és a nyomogómbjaink

Ha a kérdésre kritikus választ adtál, ha elkezdted felsorolni a negatív tulajdonságaidat, vagy csípőből nemmel feleltél, akkor biztos, hogy a te fejedben is megy egy negatív narratíva. Ha gyakran hibáztatod magadat, ha nem tudsz örülni a sikereidnek, ha alábecsülöd a képességeidet, kritizálod a külsődet, akkor az nem annak a jele, hogy készen állsz egy kapcsolatra.



Ha a fejedben egy negatív narratívát futtatsz magaddal kapcsolatban, akkor óhatatlanul mástól fogod várni ennek a cáfolatát, amit, ha nem kapsz meg annyiszor és olyan formában, ahogy igényled, azzal óriási terhet róhatsz a másikra. Egy másik ember önbecsüléséért nem lehet más a felelős, ez konkrétan a mission impossible kategória. Természetesen, erősíthetjük egymást, de az alapokat mindenkinek magának kell letennie. A stabil és jól működő kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az érett konfliktuskezelés is. Ennek első lépcsőfoka az önreflexió. Azaz tudnod kell, hogy mi az, ami felidegesít, azt is, hogy miért, és nem utolsó sorban azt is, hogy mivel tudod magadat megnyugtatni. Erre azért is van szükség, mert időnként mindannyian felcsattanunk a kicsinek látszó dolgokon, túlzott reakciót adunk egy bolha méretű problémára, mert rátenyereltek egy nyomógombunkra, amit a múltunkból hozunk magunkkal. Ha ezzel tisztában vagy, az indulataidat is könnyebb lesz megfékezni, de minimum megkövetni magadat, vagy elmondani a másiknak, hogy mire, miért reagálsz érzékenyen. Ha azonban ezt a gyakorlatba nem tudod átültetni, kiegyensúlyozott kapcsolatra sem számíthatsz.

Exek szelleme és a jól eső egyedüllét

Az is egyértelmű jel arra, hogy nem állsz készen egy kapcsolatra, ha folyamatosan az exedhez hasonlítod a randipartneredet. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy szeretnéd újrakezdeni az exeddel, de az biztos, hogy még nem léptél tovább, nem vagy túl a gyászfolyamaton. Adj magadnak időt és teret arra, hogy begyógyuljanak a sebeid, és csak azt követően ismerkedj!



Végül pedig az is előfordulhat, hogy pont abban az életszakaszodban vagy, amiben egészen egyszerűen élvezed az egyedüllétét, de még te sem vallottad be magadnak. Könnyen lehet, hogy korábban valóban vágytál párkapcsolatra, azonban idő közben elkezdted élvezni az egyedüllét előnyeit, de mégis benne ragadtál a társkeresés rutinjában. Ha most magadra ismertél, nyugodtan élvezd ki az egyedüllét minden előnyét, és ne erőltesd a párkeresést! Egy kis break mindenkinek jót tesz, főleg, ha épp arra vágysz, hogy egyedül, bekuckózva megnézd a kedvenc sorozatodat, fagyival a kezedben, amin nem kell osztoznod senkivel. A lényeg, hogy figyelj magadra, a valós vágyaidra, zárd ki a szüleid, a barátaid elvárásait, és amikor majd úgy érzed, hogy a kettő jobb, mint az egy, akkor vágj bele újra az ismerkedésbe!



Ha mégis belekezdesz egy párkapcsolatba, akkor is tovább kell dolgoznod magadon!

