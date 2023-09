Gondoltad volna? Így befolyásolja a férfiakkal való kapcsolatodat az, hogy milyen viszonyban van apukáddal

Az apai kötődésről kevesebbet hallani, mint az anyairól, pedig az apa és lánya közötti kapcsolat is legalább olyan fontos. Az apa fontos szereplő a lánya életében, kettejük kapcsolata erőteljesen formálja a gyerek személyiségét.

A szerelmi életünk a gyerekkori kötődéseinkben determinált?

Tanulmányok szerint az apának jelentős befolyása van a lánya mentális és érzelmi fejlődésére. A magabiztosság, az önbecsülés, az, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mire vagyunk képesek sokkal inkább definiált akkor, amikor jó kapcsolatunk van az apánkkal, mint amikor sérült a kapcsolódás. Sőt, később a más férfiakkal szemben tanúsított viselkedésünket is befolyásolja az apánkkal való kapcsolatunk.

A szakértők szerint az apára gyakran mintaként tekintenek a lányaik, és a szerelmi kapcsolataikban is ennek megfelelően választanak, nem egyszer tudat alatt. Ezen túlmenően sok nő az apja és az anyja kapcsolatát tekinti modellnek, és ez alapján határozza meg, hogy milyen szerepe lesz majd egy kapcsolatban felnőttként. Azok a nők, akiknek egészségtelen, diszfunkcionális apa-lánya kapcsolatuk van, hajlamosabbak arra, hogy hasonló bánásmódot fogadjanak el a szerelmi életükben is.

Azok a lányok, akik szoros és erős kapcsolatban állnak az apjukkal, jobb mentális egészséggel rendelkeznek, mint azok, akiknek sérült a kapcsolódásuk. Kamaszkorban kevésbé érzik magukat magányosnak és depressziósnak, és jobban kezelhetik a szorongást, valamint a stresszt felnőtt korban is.

Az apa-lánya kapcsolat minősége befolyásolja az önbecsülést is

Az apa-lánya kapcsolat jelentős hatással van arra, hogy a gyerek hogyan éli meg a magányt, és mennyire lesz szorongó a későbbiekben. Ez pedig jelentős hatással lehet felnőttként is az egész életminőségére és az önbecsülésére.

Azok a lányok, akiktől érzelmileg távol van az apjuk, erősebb önértékelési problémákkal küzdenek, mint azok, akiknek harmonikus a kapcsolata. Ez annak köszönhető, hogy az érzelmileg rideg apa lánya gyerekkorában gyakran érzi úgy, hogy teljesítenie, bizonyítania kell azért, hogy az apja szeresse.

Kutatások során bebizonyosodott az is, hogy azokban a családokban, ahol mindkét szülő segít a tanulásban, ahol az apa is becsatlakozik, a gyerekek sikeresebben veszik az akadályokat. Rendszerint az apák kockázatvállalóbbak, és gyakrabban ösztönzik a gyerekeiket arra, hogy nehezebb feladatokat is próbáljanak elsajátítani - ez pedig szélesíti a gyerekek látókörét és a lehetőségeiket is – később, felnőttként is. Természetesen, ez csak akkor működik, ha az apa bátorítja és pozitív visszacsatolásokkal bíztatja a gyerekét, nem pedig nyomasztja és bünteti.

A pozitív apa-lánya kapcsolatokban élő lányok később hajlamosabbak a kockázatvállalásra, egyrészt az érzelmi biztonság miatt, másrészt, mert azt szokták meg, hogy nemcsak, hogy szabad, de természetes dolog próbára tenni magukat. Ez a személyiségjegy pedig lehetővé teszi, hogy több tapasztalatot szerezzenek, így több lesz a választási lehetőségük is, és könnyebben rátalálhatnak az útjukra.

Az apa-lánya kapcsolat jelentős hatással lehet a nők társadalmi kapcsolataira is: azok a nők, akik nem ápolnak jó kapcsolatot az apjukkal, nehezebben fejezik ki az érzéseiket, gondolataikat a baráti és a párkapcsolataikban egyaránt.

A testképzavar is kisebb eséllyel érinti a jó apa-lánya kapcsolatot ápolókat

De a testképre is óriási hatással van az apa-lánya viszony minősége. Egy 2020-ban végzett tanulmány szerint az apjukkal mérgező kapcsolatot ápoló lányok nagyobb valószínűséggel szenvedtek testképzavaroktól. Ez különösen igaznak bizonyult akkor, amikor az apák verbálisan vagy nonverbálisan azt kommunikálták a lányuk előtt, hogy egy nő értékét a kinézet határozza meg. Ez megnyilvánulhat abban is, hogy a számukra csinos nőket előnyben részesítik a többiekkel szemben, de abban is, hogy bántó megjegyzést tesznek egy olyan nőre, aki nekik nem tetszik.

Természetesen, nem arról van szó, hogy egy férfi ne nyilatkozhatna elismerően valaki külső tulajdonságait illetően, hanem egy olyan romboló hatásról, aminek következtében egy kislány azt gondolja, nem elfogadható a külsője az apja számára. Amikor az apa azt az üzenetet közvetíti a gyereke felé, hogy valaki, aki előnyös külső jegyekkel rendelkezik, kitüntetett figyelmet érdemel, vagy kizárólag az az elfogadható, aki makulátlan külsővel rendelkezik, lenyomatokat képezhet a gyerekben, és az lesz számára a modell. De az is hatással van egy kislányra, ha egy külső jegyét az apja kiparodizálja - amit a legtöbbször ártalmatlan becézésnek gondolunk, az sebző is lehet (husi, gömbi, pufóka). Az apa efféle megnyilvánulásaiból azt a következtetést vonhatja le a kislány, hogy nincs rendben a kinézete, ez pedig hatással lehet a felnőtt életére még hosszú évtizedek múlva is.

Ezekre érdemes odafigyelni:

