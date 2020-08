A modell és már többször nyilatkozták, hogy fiatalon szeretnének szülők lenni, ugyanakkor eddig inkább a kettesben töltött időt és az utazgatásokat használták ki. Nemrég azonban megszületett Hailey húgának, Alajanak az első gyermeke, akit természetesen egyből meg is látogatott a pár. Az együtt töltött napról Justin egy ennivaló képet is megosztott, ahol Iris látható az énekes karjában. Természetesen tengernyi komment érkezett a kép alá, ahova Dwayne Johnson is leírta a véleményét.

Ez a kép felhívás keringőre. Alig várom, hogy Haileyvel közös gyereketek legyen, mondjuk 2021-ben!

Justin az elmúlt években elképesztően megváltozott. A folyamatos bulizás és csajozás helyett megállapodott a modell mellett és boldogabb mint valaha. Valószínű ebben közrejátszott az énekes betegsége is, amelyet hosszú hónapok után tudtak csak kikezelni belőle. A jelek szerint most egy nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott időszakát éli és egy percig sem zárkózik el az apaság gondolatától.

