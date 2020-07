Elérkezett az idő, hogy ismét felkészülj a vásárlási dömpingre! Június 22-28. között a JOY-napok keretein belül rengeteg szuper márkánál beválthatod kuponjainkat, hogy igazán jó árakon feltölthesd fogyó készleteid vagy frissítsd a gardróbod. Ezek mellett még sok izgalmas ajánlat vár, aminek részleteiért látogass el weboldalunkra!

Ez a szezon is bővelkedik szebbnél-szebb mintákban, de most kifejezetten nagy hangsúlyt kaptak a pöttyök. Kicsi-nagy, fekete-fehér, mixben vagy magában, ki hogy szereti! Hát a tervezők nagyon is imádták, hiszen a kifutókon egymást érték az ebbe a mintába borult szettek. Ruhákon és kiegészítőkön is megtalálhatóak, úgyhogy igazán nehéz lesz a választás. Neked melyik a kedvenced?

forrás: Getty Images Dries Van Noten- Párizs Fashion Week

forrás: Getty Images Carolina Herrera- New York Fashion Week

forrás: Getty Images Altuzarra- Párisz Fashion Week

forrás: Getty Images Michael Kors- New York Fashion Week

És ha még nem volt elég a pöttyökből, jöhet egy kis ráadás a street style világából, ahol kifejezetten szeretik halmozni az örömöket. Nézzük is meg, ki hogyan kombinálta ezeket a feltűnő darabokat!

forrás: Getty Images Egy valódi díva outfitjéből kihagyhatatlanok a kristályok!

forrás: Getty Images Bővebb szárú lakk vagy bőrnadrággal igazán izgalmas hatást érhetünk el.

forrás: Getty Images Párosíthatjuk más mintákkal, így még egyedibb szettet kaphatunk.

forrás: Getty Images Visszafogotabb megoldásként játszhatunk a kiegészítők színeivel.

Te mit fogsz beszerezni?

