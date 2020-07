Nem is kérdés, hogy nyáron mindenki az áhított barnaságra vágyik. A napbarnította bőr szexi és van benne valami keresetlen lazaság, és persze olyan érzetet ad, mintha most jöttél volna haza valami menő nyaralásról. Abban azonban kiegyezhetünk, hogy a napozás sajnos nem barátja a bőrnek, egy önbarnító viszont remek kompromisszum lehet, ha félted magad a káros UV-sugaraktól, ám mégsem mondanál le a barnaságról. Ráadásul a legmenőbb termékeket most be is szerezheted a JOY-Napok SUMMER SPECIAL alatt!

forrás: JOY magazin

A boltok polcain most rengeteg csodás önbarnító vár rád, legyen krém, gél, spray vagy épp szérum, most összegyűjtöttük a legjobbakat, amik között biztosan megtalálod a te bőrtípusodnak és elvárásaidnak megfelelőt.

Az akciós önbarnítókért kattints galériánkra!

