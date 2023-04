Megjelent a JOY nyári lapszáma, JOY-napok kuponokkal és spórolós tippekkel, címlapon Miley Cyrus

Eljön érte a szőke herceg, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak... Ilyen és ehhez hasonló szerelemképet szívtunk magunkba már kislánykorunktól a mesékből, majd klisék hada bombázott minket a filmekből, sorozatokból az egymásra találó álompárról. Aztán előbb vagy utóbb jön a realitás és a felismerés: mi van, ha nem élnek boldogan, és nem örökkön-örökké? Címlapsztárunk, sosem látott rekordokat döntött Flowers című dalával, amit a szinglik azonnal kikiáltottak himnuszuknak, és sokan a tökéletes „bosszúdalként” referálnak rá – ám róla készült cikkünkből kiderül, hogy a szakértő szerint fontos különbséget kell tennünk a bosszú- és szakítódalok között, utóbbi, mint ahogy Miley száma is, már sokkal inkább az elengedésre, mintsem a haragra összpontosít. Lélekrovatunkban körbejárjuk, hogyan beszéljünk a szexről, hogyan beszélhetünk az exről, ha már új kapcsolatban vagyunk, de az előzőt még nem zártuk le érzelmileg teljesen, és arra is rávilágítunk, mennyiben más az Y és Z generáció szerelemről és intimitásról alkotott képe és ehhez fűződő viszonya. „Nincs szükségem másra a boldogsághoz”– mondja címlapsztárunk, Miley. Mert beszélhetünk sokat a boldog párkapcsolatról, a beteljesült vagy idealizált szerelemről, de a legfontosabb kérdés: te boldog vagy az önmagaddal való kapcsolatoddal? Te szereted magad? „Ha nem tudod szeretni magad, hogy a fenébe fogsz szeretni valaki mást?” – veti fel az énekesnő. A boldogságod alapja és elengedhetetlen kelléke, hogy szereted és tiszteled azt a személyt, aki a tükörből nap mint nap visszamosolyog rád – reméljük, ehhez cikkeink segítségedre lesznek!

Nem csak a jobbnál jobb magyar sorozatújdonságoknak örülhetünk az utóbbi időben, de a tehetséges fiatal színészeknek is, akik megcsillantják benne tudásukat.

Nagyon sokat dob a megjelenésen a rendezett, egészségtől fénylő frizura. Mutatjuk a legjobb termékeket, legyen szó hullámokról, egyenes tincsekről, formázásól vagy ápolásról.

Játékos formák, merész sziluettek - mutatjuk a szezon legizgalmasabb trendjeit.

Kedvenc sorozataink édességeiből gyűjtöttük össze a recepteket - de nyugi, Rachel Trüffeljét ezúttal nem kell húsos-vaníliás formában elkészítened, mutatjuk a helyes elkészítési módot!

Elárulja, hogyan sikerült megszeretnie a tükörképét, mit tesz azért, hogy formában tartsa magát, és kedvenc receptjeit is megosztja.

