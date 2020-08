Jön A szépség és a szörnyeteg folytatása - ők lesznek a főszereplők!

Nem is kérdés, hogy mekkora siker volt a Disney 2017-es húzása, A szépség és a szörnyeteg. Az Emma Watson főszereplésével készült mozi azóta új hullámot indított útjára, és a Disney sorra készíti el egykori kedvenc meséink élőszereplős változatát, ám most úgy döntött A szépség és a szörnyeteg történetét is tovább viszi egy spinoff sorozat formájában.

Hogy Emma Watson feltűnik-e a sorozatban, azt nem tudni, az viszont biztos, hogy és Josh Gado igen, ugyanis a spinoff az ő párosukról, azaz Gastonról és Lefouról fog szólni.

forrás: Pinterest

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez a tehetséges csapat ennek a két megosztó karakternek meséli el a történetét. Josh és én majdnem kiugrottunk a bőrünkből a lehetőségtől.

Nyilatkozta Luke, aki annak idején szó szerint fürdött Gaston karakterében.



És hogy a sorozat megváltoztatja-e az emberek véleményét Gastonról? Luke ezzel kapcsolatban semmit nem akarat elárulni, mindössze annyit nyilatkozott, hogy nagyon is érdemes lesz a mese rajongóinak a sorozatot megnézni.

Emellett az is kiderült, hogy a sorozat a The Little Town, azaz A kisváros címet kapja, ezzel is utalva arra a településre, ahol Belle tengette az életét. De vajon feltűnik-e a lány a sorozatban, illetve találkozhatunk-e más már jól ismert szereplővel? Nos, hamarosan kiderül!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 16 kép 16 további meséjét filmesíti meg a Disney Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria