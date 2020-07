Most azonban úgy fest, hogy a pletykából valóság lesz, de ami még ennél is jobb, hogy nagyszerű folytatással zárnák le a kultikus film történetét. Aki a két részes alkotás minden egyes kockájára emlékszik, annak ismerősen cseng Vernita Green neve, akit Vivica A. Fox alakított. Az ő karaktere kapta a legkevesebb figyelmet, hiszen már a film elején meghal és még a háttértörténetéről sem tudtunk meg sokat. Ám a harmadik rész mégis rá fog alapozni.

Pontosabban a kislányára, aki végignézte édesanyja halálát. Bár a castingok még nem kezdődtek el, Fox legszívesebben a fiatal Zendayat látná a bosszúra éhes gyermek szerepében, ha csak az első részben látható Ambrosia Kelley nem vállalná el, hogy felnőttként is eljátssza a karaktert. A történet többi száláról még semmit sem tudni, de borítékolható, hogy Uma Thurman és filmbéli kislánya is fontos szerepet fog kapni a folytatásban.

Tarantino ugyan még nem nyilatkozott az esetleges harmadik résszel kapcsolatban, de azt elárulta, hogy Uma Thurmannel sokat beszélnek egy trilógiazáróról, ami már most biztosnak mondható, hiszen a rendezőről köztudott, hogy nem szeret a levegőbe beszélni és, amit elgondol azt meg is valósítja. A bibi mindössze annyi, hogy Tarantino annak idején azt is kijelentette, hogy összesen 10 filmet akar rendezni, így elég nagy rá az esély, hogy a Kill Bill befejezésével ez lesz az utolsó munkája.

