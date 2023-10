Johnny Depp így bánik a magyar rajongókkal: több videó is készült róla

már több mint egy hete Budapesten tartózkodik, ugyanis a Modi című filmjét forgatja. Több helyszínen is felbukkant már ezalatt az idő alatt: a Károlyi-kertnél, a Budai Várnegyedben és az Operánál is megfordult a stábbal. Aki pedig találkozott vele, az nagy eséllyel videót vagy fotót is készített róla, ezeknek egy része pedig a TikTokon landolt. Így az sem marad ki az élményből, aki nem tud összefutni a sztárral.

A szerencsések mind arról számoltak be, hogy a világsztár igazán kedves mindenkivel, nemcsak a stábtagokkal és azokkal, akikkel most együtt dolgozik, hanem minden rajongójával, akinek sikerül közelebb férkőznie hozzá.

„Azt hiszem, nem úgy mentem be szerdán reggel dolgozni, hogy látni fogom Johnny Deppet vagy szembejön velem a lépcsőházban Al Pacino kávét szürcsölgetve. Egy JD szelfire pályáztam nagyon, de nem sikerült úgy időzítenem” - írta a videója mellé az @alexandramagyar nevű felhasználó.

Volt olyan rajongó, akit nem akartak a testőrök közel engedni a színészhez, de végül épp volt az, aki meggyőzte őket arról, hogy engedjék oda hozzá. A szerencsés kiválasztottnak nemcsak egy közös videót sikerült készítenie vele, de még egy ölelést is kapott a sztártól és mindezt kamerára is vette. Ebből is egyértelművé vált, mennyire szereti Johnny a rajongóit.

sokat változott az elmúlt években, íme:

