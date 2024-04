Bár a legtöbben Jennifer Aniston karakterét, azaz Rachel Greent tartják a Jóbarátok legstílusosabb szereplőjének, azért nem szabad elfelejtkeznünk a Courteney Cox által alakított Monica Geller gardróbjáról sem! Igen, sokszor a szakács egyenruháját viselte, de amikor nem dolgozott, kifejezetten trendi szettekben láthattuk őt, ahogyan Rachelt is – akadt köztük kimondottan nőies, de lazább, kényelmes outfitek is.

Számtalan olyan darab akad a ruhatárában, ami ma is divatosnak számít, szóval amikor huszonötödjére is újranézed a Jóbarátokat, érdemes jobban odafigyelned arra, miket hordott Courteney Cox az évadok során. Mi azért segítünk neked egy kicsit, és összegyűjtöttünk párat azok közül, amelyeket most is érdemes lemásolnod Monica szettjei közül – sőt, még azt is megkerestük neked, honnan szeretsz be hasonló darabokat.

9 outfit Monica Geller ruhatárából, ami 2024-ben divatosabb, mint valaha!

Galéria / 18 kép 9 outfit Monica Geller ruhatárából, ami 2024-ben divatosabb, mint valaha Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha imádod a Jóbarátokat, és Rachel green gardróbját is lemásolnád, akkor ezt is csekkold le:

Galéria / 9 kép 9 outfit Rachel Green ruhatárából, ami 2024-ben divatosabb, mint valaha Megnézem a galériát