Jessica Simpson semmit sem változott: legújabb fotóján olyan, mintha a 2005-ös videóklipjéből lépett volna ki

Kétségtelen, hogy t a legtöbben a mai napig csak a Hazárd megye lordjai című sorozathoz tudják kötni, és az ott alakított Daisy Duke karakteréhez. Mindennek már 15 éve, ahogy éppen akkoriban, 2005-ben látott napvilágot a These Boots Are Made for Walkin című klipje is. A feldolgozás pedig sokakban mély nyomot hagyott, ugyanis egy aprócska farmersortban és piros western-csizmában ropta hol egy poros pajtában, hol pedig a bárpulton. (Nem mellesleg akkoriban oltári nagy divatot csinált annak a csizmának!) Most pedig márkája, a Jessica simpson Style Instagram oldalán osztott meg egy fotót, amin bár a csizma nem tért vissza, a nadrág igen – és meg kell valljuk, pont úgy fest, mint 15 évvel ezelőtt.

RÉGI FOTÓ:

ÚJ FOTÓ:

A kommentek pedig elképesztő mód megszaporodtak a fotó alatt, a legtöbbet formás lábaira tettek pozitív megjegyzéseket, mások szeretnék tudni, hogyan lehet ilyen jó formában… Jessica nem mellesleg mostanra háromgyermekes édesanya lett: Maxwell 8 éves, Ace 7 éves, Birdie pedig mindössze 17 hónapos.

