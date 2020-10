Jennifer Lopez új frizkója láttán te is tuti, hogy azonnal frufrut akarsz

mindig is a sztárvilág trendszetterei közé tartozott. Ha ő leteszi valami mellett a voksát, az szinte biztos, hogy hamarosan őrült nagy trend lesz, és úgy sejtjük, ez így lesz most is.

A díva ugyanis a minap új frizurával jelentkezett az Instagramon. hajszínét már ezer éve nem váltogatja, és valljuk be, ez a mézszőke valóban a legjobb választás neki, na de a fazon, azon néha variál kicsit. Most pedig belenyúlt az egyik legmegosztóbb kérdésbe: frufru vagy nem frufru? Nos J.Lo szerint a válasz egyértelműen frufru!

Jen egyébként legutóbb 2018-ban vágatott magának frufrut, és úgy tűnik, akkor annyira bejött neki, hogy ismét bevállalt egy kicsit rövidebb fazont. Egy biztos, nekünk nagyon bejön!

Nézd meg, neked milyen frufru állna jól igazán!

Galéria / 5 kép Milyen frufru áll jól az arcformádhoz? Megnézem a galériát

