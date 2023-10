Jennifer Lopez egyszerűen tökéletesen néz ki legújabb ruhájában, ami az év egyik legnagyobb trendjét is megidézi

egyszerűen hibátlan alakkal rendelkezik 54 évesen is, amit persze nemcsak a genetikának köszönhet. A sztár szigorú szabályokat tart be, ha edzésről és étkezésről van szó, így nem csoda, hogy ennek látványos eredménye van, amire Jennifer igencsak büszke. Számos alkalommal láthattuk már olyan ruhákban és fehérneműkben, amik nem sokat hagytak a képzeletre, aminek persze a rajongók nagyon örültek.

Legutóbb egy díjátadón, a Daytime Beauty Awards-on járt, ahol egy nagyon különleges ruhában jelent meg, amit Rob Zangardi és Mariel Heann stylist páros választott ki neki a fontos eseményre. A mély dekoltázzsal rendelkező darab különleges szoknyarésze mellett a fehér alapon rózsaszín virágokkal is felhívta magára a figyelmet. Ráadásul Jennifer mindezt egy hasonló színű clutch táskával és szintén pink magas sarkú cipővel egészítette ki. A pink szín egyébként idén nagyon trendinek számít: már a Barbie film megjelenése előtt is menő volt, utána viszont hatalmas őrület vette kezdetét és mindenki rózsaszínbe akart öltözni. Azóta mindez kicsit mérséklődött, most a „pop of pink” korszakát éljük, amit JLo is tökéletesen hozott.

Lapozz a galériában a teljes szettért!

egyébként meglepetésvendégként jelent meg a díjátadón, hogy edzőjének, Tracy Andresonnak adjon át kitüntetést. JLo elmondta, Tracy eredeti módszere és 25 éves odaadása és a munkája iránti elkötelezettsége vezetett odáig, hogy ma átvehesse jutalmát. A sztár még az Instagram posztjában is gratulált a barátjának.

