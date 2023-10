Hoppá! Kétségkívül ez Jennifer Lopez legdögösebb fehérneműs fotósorozata

sose volt az a szívbajos fajta, és a mai napig örömmel posztol magáról olyan lenge szettekben készült képeket, amik kendőzetlenül láttatni engedik azt, hogy bizony még az ötödik x felett is irigylésre méltóan bomba formában van.

Milyen fehérneműt hord ?

Az 54 éves énekesnő az Intimissimi 2023-as tavaszi-nyári kampányában mint a márka új nagykövete szerepelt, és most egy egészen új szintre emelte az olasz fehérneműmárkához fűződő kapcsolatát, hiszen ezúttal egy exkluzív kapszulakollekcióval rukkoltak elő, melynek tervezési folyamataiban ő is aktívan részt vett. saját tervezésű gyűjteményét, stílszerűen a hamarosan megjelenő új albuma, a This Is Me...Now után nevezte el. A különleges részletekkel ellátott és főként csipkéből és selyemből készült darabokban tökéletesen egyesül az a fajta érzékiség és az elegancia, ami mindig is erősen körüllengte a Puerto Ricó-i származású dívát.

forrás: Intimissimi

első saját tervezésű Intimissimi fehérnemű kollekciója október 18-án debütált világszerte! Galérinánkra kattintva pedig te is szemügyre veheted nemcsak azt, hogy milyen kirobbanó formában van, de azt is, hogy milyen tökéletes érzékkel álmodta meg az őt leginkább tükröző darabokat!

Galéria / 8 kép Jennifer Lopez szuperszexi fehérneműs képei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És hogy mi lehet (az egyik) oka annak, hogy Jlo ennyire elképesztő formában van? Érdemes megnézni a galériában, ő mire figyel a táplálkozásával kapcsolatban!

Galéria / 4 kép Jennifer Lopez erre a 4 táplálkozási tippre esküszik Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.