Jenna Dewan bátor dologra szánta el magát: intim képet osztott meg a szoptatásról

Legutóbb Ashley Graham mutatta meg a követőinek, hogy semmi szégyellni való nincs a szoptatásban és abban, hogy egy nő teste változásokon megy keresztül a szülés után. Most pedig a szépséges Jenna Dewan is úgy döntött, hogy nemcsak nyíltan fog beszélni a témáról, hanem meg is mutatja, hogyan eteti mindennap pár hónapos kisfiát, Callum-ot. A képek alatt pedig egy hosszú posztban fejtette ki a gondolatait és azt, hogy ő honnan kapott több tanácsot:

A szoptatás hihetetlen nagy kihívást jelent. Számomra ez a második ilyen időszak. De még mindig tele vagyok olyan kérdésekkel mint az, hogy a fiam miért szereti jobban az egyik mellemet mint a másikat, hogyan készíthetek több tejet, vagy hogyan fejjek. Minden más volt és sok kérdés merült fel bennem...

A színésznő ezután egy olyan alkalmazást ajánlott, ahol az újdonsült és a tapasztaltabb anyukák oszthatják meg egymással a tudásokat és az élményeiket, amelyekkel sokat segíthetnek másokon vagy azokon, akiknek nincs kitől kérdezni ezzel kapcsolatban.

Hiszem, hogy amikor mi nők összejövünk és megosztjuk egymással az ismereteinket, akkor elképesztő erősek vagyunk.

A sztár követői között rengetegen megköszönték neki, hogy egy ilyen jó tippet osztott meg a világ összes édesanyjával. Több kommentelő pedig az őszinte képekért adott hálát. Jenna egyébként 5 hónapja adott életet második gyermekének, aki Steve Kazzetól született.

