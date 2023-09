Egy jegyzetfüzetből jöttem rá, hogy a férjem megcsal: 10 lépéses tervet írt arról, hogyan fog elhagyni egy másik nőért

Természetesen egy párkapcsolat sem pofonegyszerű, hiszen, ha valaki mellett tényleg elkötelezzük magunkat, akkor az évek során sok-sok akadály gördülhet elénk. Ha ezeket az akadályokat együtt próbáljuk megoldani, és mindig nyíltan és őszintén kommunikálunk egymással, akkor a szerelmünk örökké fog tartani, hiszen egy csapattá válunk.



De mi van akkor, ha a problémák megjelenésekor az egyik fél az őszinteség helyett úgy dönt, hogy titkos viszonyt kezd (akár bőven az esküvő után), és hosszú ideig becsapja a másik felet, akinek azt ígérte, hogy örökre együtt maradnak?



Egy Lily nevű nő a Redditen pontosan ilyen történetet mesélt el, amit, ha nem olvasnánk a saját szemeinkkel, talán nem is hinnénk el... De mesélje el ő a meghökkentő sztorit!

forrás: Getty Images

„Dave és én nagyon fiatalon jöttünk össze. Én 20 voltam, ő pedig 22, de már akkor is úgy gondoltuk, hogy ez a szerelem örökké fog tartani. Az egyetem elvégzése után úgy döntöttünk, hogy összeköltözünk, és megnézzük, hogy mennyire működik így a kapcsolatunk... Mivel minden csodásan ment, Dave nem sokkal később megkérte a kezemet, én pedig a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Persze egyetlen kapcsolat sem tökéletes, én például igazi introvertált vagyok, míg Dave temperamentumos és harsány személyiség, de a nap végén tudtuk, hogy egymással szeretnénk maradni” – kezdte a történetét Lily, majd így folytatta:



„Az esküvőnk mesébe illő volt, azt hittem, hogy az egész hátralévő életünk ilyen lesz. Aztán Dave kapott egy új állást egy új városban, de mivel én abban a városban dolgoztam, ahova eredetileg költöztünk a házasság után, úgy döntöttünk, hogy Dave ingázni fog. Szerencsére nem is kellett minden egyes nap bejárnia az irodába, viszont a személyisége szépen lassan teljesen megváltozott az új munkahely hatására. A kollégái rendszeresen hívták el munka után meginni valamit, én pedig egy ideig nem is szóltam semmit, hiszen azt gondoltam, hogy csak be szeretne illeszkedni, sőt, örültem, hogy ennyire jól érzi magát az új környezetben. Egy idő után viszont Dave már akkor is bement az irodába és kimaradt késő éjszakáig, amikor nem is lett volna kötelező ingáznia, ráadásul már hétvégén is egyre több időt töltött a kollégáival, akiket soha nem akart bemutatni nekem. Mivel már szinte egyáltalán nem töltöttünk együtt közösen időt, elkezdtem neki szóvá tenni a dolgot, de nagyon mérges lett, és nem volt hajlandó megbeszélni a dolgot... Ez így ment egy darabig, amíg nem találtam meg otthon takarítás közben a jegyzetfüzetét... Dave nagyon precíz típus, és szeret mindent kézzel leírni, hogy még véletlenül se felejtsen el semmit. Ez a füzetecske viszont pont útban volt, ezért véletlenül levertem a dolgozó asztaláról, és kíváncsiságból beleolvastam. Azt hittem, hogy csak munkával kapcsolatos dolgok lesznek benne, és mosolygok majd egy picit, hogy mennyire aranyos, amiért ilyen szorgalmas. Hát nem így lett. Teljesen véletlenül megtaláltam egy oldalt, ahova le volt írva egy 10 lépéses terv arról, hogyan hagyjon el engem egy kolléganőjéért. Hirtelen azt hittem, hogy ez csak egy vicc, vagy egy ivós játék része, de minél többet olvastam belőle, annál egyértelműbbé vált, hogy ez komoly. Az első lépések között ugyanis ott volt, hogyan hitesse el velem, hogy túlórázik és a kollégáival csinál programokat, hogy szépen lassan kiszeressek belőle, és én szakítsak vele. Minden ott volt, amit az elmúlt hónapokban tett, a hétvégék, a plusz irodai napok, azzal a különbséggel, hogy minden hazugság volt, és ezekben az időkben végig az új kolléganőjével, vagyis SZERETŐJÉVEL volt. Az egész világom összetört, és meg sem vártam, hogy hazaérjen, napközben beadtam a válási papírokat, összepakoltam a cuccaimat, és ezt az üzenetet hagytam a noteszében: »11-es pont: A terved bevált, de arra mérget vehetsz, hogy a ház a feleségedé lesz a válás után! Puszi!«”



Gondoltad volna, hogy még a legszebb nőket is megcsalhatják a pasik? Ha érdekel a téma, katt a galériára!

Galéria / 3 kép 3 ok, amiért a legszebb nőket is megcsalhatja a pasijuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A megcsalás alól pedig még a legszebb női sztárok sem kivételek... Katt, ha kíváncsi lettél, kik ők:

Galéria / 11 kép 11 gyönyörű sztárhölgy, akit megcsaltak Megnézem a galériát