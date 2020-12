A 71 éves színészről pár hónapja derült ki, hogy limfómát diagnosztizáltak nála, amely a rák egy fajtája. Akkor azt nyilatkozta, hogy orvosai szerint jók az esélyei és már a kezeléseket is megkezdték, így egy percig sem kételkedik a gyógyulásban. Most két hónappal később azonban úgy döntött ideje egy kis frissítést adnia az életével kapcsolatban, ami igencsak szívet melengetőre sikerült. Az Oscar-díjas sztárnak a kezelések miatt sajnos le kellett borotválnia a haját, ugyanakkor ez kicsit sem szegte kedvét, hogy olyan dologba vágja a fejszéjét, amire senki sem számított.

Jól érzi magát

Leborotválta a haját

Kapott egy új kutyát – Monty

Szülinapja volt – 71 éves férfi

Bridges több interjúban is elmondta, hogy azért vonult vissza a színészkedéstől, hogy olyan dolgokat tehessen meg, amelyre még van ideje. A listán pedig egy menhelyi kutyus életének megmentése is szerepelt, aki a Monty nevet kapta híres gazdájától. És a jelek szerint nagyon is megvan a kémia köztük. A Nagy Lebowski főszereplője még októberben árulta el őszintén, hogy rákos beteg, amelyről akkor a következőket mondta:

Ez a rák dolog olyan érzéseket hozott elő, mint a hála és a szeretet. Csak úgy áradnak felém, és ezt nagyon értékelem. Ez a sok szeretet fertőző, mint valami jó vírus.

