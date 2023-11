Mutatjuk, hol lakik Angelina Jolie és Johnny Depp Budapesten

et már nyáron is megrohamozták a rajongók az utcán, és egytől egyig arról számoltak be, hogy a sztár elképesztően közvetlen, minden rajongójával igyekszik fotót készíteni és váltani néhány szót.

jelenleg a Modi című filmet forgatja a fővárosban, de most nem szereplőként, hanem rendezőként veszi ki a részét a produkcióban. Mivel a világsztár vad bulizási szokásainak híre gyorsan elterjedt, semmilyen luxusszálloda nem volt hajlandó szállást biztosítani a színész számára. Éppen ezért végül egy 16. kerületi villában kapott szállást, ahol a luxus mellett a bulizás lehetőségét is biztosítják számára, így állítólag kedvére szervezheti a zártkörű partikat is.

azért jóval visszafogottabban él Budapesten és nem a vad bulijaitól hangos a kerület. De a luxust természetesen számára is biztosították, a Budai Vártól nem messze bérel gyermekeivel, a 17 éves Shiloh-val, valamint a 15 esztendős ikrekkel, Vivienne-nel és Knox-szal egy luxusapartmant, ahol minden a rendelkezésükre áll, amit csak el tudsz képzelni.

forrás: MEGA/GC Images/GettyImages Angelina Jolie Maria Callas operaénekesnő életéről szóló filmet forgatja Budapesten.

Ilyen luxusban él Budapesten

otthonában természetesen 0-24-es portaszolgálat és személyzet áll rendelkezésre. Mindemellett pedig a spa és wellness-szolgáltatásért, masszázs és szaunaszolgáltatásért, valamint az edzőteremért sem kell kitennie a lábát az otthonából.

„Az épületegyüttesnek két kijárata van, az egyik egy nyugodtabb, kevésbé forgalmas mellékutcára nyílik. Ugyan az épületben van zárt garázs, minden alkalommal az utcán várja az érte érkező fekete Mercedest, amely aztán elviszi a forgatásra. A színésznő mindig a hátsó ülésen foglal helyet, miután kedvesen üdvözöli a sofőrt” – árulta el a Blikk egy informátora.

A luxusellátás -nak nem kevés pénzbe kerül, a több mint 200 négyzetméteres, három hálószobás lakás bérleti díja 5 ezer euró, kb. 2 millió forint havonta.

