Természetesen annak rendje és módja szerint a sztárok is posztoltak tegnap, de talán az összes közül okozta a legnagyobb meglepetést, aki egy szteppcipőben kívánt mindenkinek jó kívánságokat Hálaadás alkalmából, amelyet egy másik poszttal is kiegészített.

Jackmanről köztudott, hogy nemcsak színészként, hanem énekesként és táncosként is tehetséges. Már több musicalben sikerült megmutatnia ezt az oldalát, most viszont saját Instagramján is adott egy kisebb előadást, méghozzá nem is akárhogy.

Boldog Hálaadást mindenkinek. Igazán hálás vagyok a támogatásotokért, az észrevételeitekért, a humorotokért, a tanácsaitokért, az ötleteitekért, a szemrehányásokért… mindenért. Hiszek ebben a közösségben, és bár fizikailag nem vagyunk együtt, remélem, hogy ez a csoport a következő évben csak még erősebb lesz. Maradjatok közel egymáshoz...

A színész természetesen feleségével, Deborraval és két gyermekükkel töltötte az ünnepet, akikkel közösen szokták megcsinálni a hálaadásnapi pulykát.

