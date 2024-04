8 jellegzetes tünet, ami hormonzavarra utalhat

A hajad és a bőröd tökéletes tükre annak, hogy mennyire egészséges a szervezeted. Ugyanis amennyiben valamilyen gyulladás, esetleg probléma lép fel, azonnal jelez akár bőrelváltozásokkal, akár kóros hajhullással, de túlzott szőrnövekedéssel is. Amennyiben pedig hiába próbálod ezeket elmulasztani, és képtelen vagy felvenni a harcot velük, akkor bizony nagyon valószínű, hogy valamilyen betegség, szervezetedben beállt rendellenesség okozza ezeket. Ezek a tünetek utalhatnak májbetegségre, szívproblémára, magas koleszterinszintre, de akár a hormonrendszer zavaraira is.

Mi okozhat hormonzavart?

Alapvetően hormonzavart akár a folyamatosan fennálló stressz, akár a környezeti ártalmak, esetleg az egészségtelen életmód és táplálkozás okozhatja. Sőt, a környezeti ártalmak és a különböző vegyszerek használata is összezavarhatja a hormonok működését. Ez pedig nők esetében jelentkezhet például pajzsmirigybetegség formájában, inzulinrezisztencia, progeszteronhiány, vagy éppen ösztrogéndominancia formájában is. Ezeket a betegségeket pedig jellemzően bőrön, hajon megjelenő tünet kíséri, lássuk is melyek ezek.

Tünetek, melyek hormonproblémára utalhatnak!

