A hírességek is emberek, így az ő életútjukban is vannak olyan történetek, amik a mai napig képesek meglepni a legnagyobb rajongókat is. Ilyen például a szegénység.

Hétköznapi emberként bár sokszor ámulunk a hírességek fényűző életén, azért fontos szem előtt tartani azt, hogy sok esetben nem mindig volt ez így és néha talán még a szegénységben felnőtt csillagok se gondolták volna, hogy a kitartóan dédelgetett álmuk egy szép napon valóra válik majd. Mert igen, vannak olyan hírességek, akiknek az első szárnypróbálgatásait egy anyagilag is stabil lábakon álló család támogatta, addig mások a hajléktalanságba csúszva, teljes anyagi szegénységben se adták fel az álmaikba fektetett reményt. És akadnak olyanok is, akiknek nehéz gyerekkoruk alapozta meg kitartásukat, és célt nem tévesztve, fáradhatatlanul keringtek a castingok kiszámíthatatlan gépezetében abban a biztos a reményben, hogy egy szép napon nekik is sikerül megkapni egy olyan szerepet, mely képes lesz kinyitni legalább egy olyan stúdió ajtaját, ami elindíthatja őket a régóta vágyott karrier útján. Ma már tudjuk, hogy próbálkozásaik sikerrel zárultak, de nem volt ez mindig így! Kattints tovább és mutatjuk azon hírességeket, akiknek nagyon is bejött az amerikai álom! Galéria / 10 kép 10 híresség, aki szegénységben nőtt fel Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Ebben a galériánkban pedig olyan sztárokat ismerhetsz meg, akik gazdag családba születtek! Galéria / 12 kép 12 világsztár, aki gazdag családba született Megnézem a galériát Az InStyle magazin írása. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

