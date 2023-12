A sztárok esetében megszokhattuk már, hogy lehetőségeikhez mérten, ha úgy hozza egy-egy alkalom, nem ijednek meg attól, hogy túlzásokba essenek. Halmozottan igaz ez a meglepetésekre és a különféle ajándékokra is, amiket néha egészen hihetetlen magasságokig képesek vinni. De tényleg!

Pont ezen elrugaszkodott ötleteik miatt gondoltuk úgy, hogy ha már úgyis nyakunkon a karácsony, akkor kicsit utánanézünk annak, hogy az elmúlt években a hírességek mivel rukkoltak elő az ünnepekre karácsonyi ajándék gyanánt, és milyen különlegességekkel kedveskedtek a szeretteiknek. Vannak köztük egészen elképesztő dolgok is! De nem mondunk most többet!

Kattints tovább és nézd meg, hogy a sztárok milyen extrém karácsonyi ajándékokkal lepték meg a közvéleményt az elmúlt években!

Galéria / 10 kép Hírességek meglepően extra karácsonyi ajándékai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ajándékozási szokásaik mellett, utánajártunk annak is, hogy a hírességeknél miből áll az ünnepi menü és mik azok a családi fogások, amik nélkül elképzelni sem tudják a karácsonyt!

Galéria / 9 kép Így karácsonyoznak ők: 9 ünnepi celebfogás, amit egyik évben sem hagynának ki Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.