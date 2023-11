Manapság egyre több nő dönt úgy, hogy először a karrierjében szeretne sikerélményeket gyűjteni, hogy aztán ezzel egyfajta pénzügyi stabilitást teremthessen magának mielőtt gyermeket vállal, és ezzel a gondolkodásmóddal elég sok híresség is hasonlóképpen van.

Nyilván az anyagi javak és a siker nem minden, így természetesen akadnak olyanok is, akik szimplán csak későn találnak rá arra a megfelelő személyre, akivel családot alapíthatnak, és persze vannak olyanok is, akiknek egészségügyi okok miatt kell tovább várni az anyaságra. A hírességek sem különböznek tehát tőlünk, és túlzsúfolt életük egész egyszerűen úgy alakul, hogy a vártnál később vállalnak gyermeket, és bár sajnos ezek az anyák sokszor sok negatív kritikát kapnak, őket nem érdeklik a rosszalló megjegyzések és boldogan teljesednek ki az anyaságban.

És hogy kik ők? Kattints tovább és mutatunk 11 olyan híres nőt, akit nem érdekelt, hogy mások mit szólnak és 45 éves koruk után vállaltak gyermeket!

Galéria / 11 kép 11 híres nő, aki 45 éves kora után szült Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az éremnek két oldala van, így következzenek azon ismert nők, akik bár nagyon fiatalon váltak édesanyává, hatalmas karriert futottak be.

Galéria / 6 kép Sztárok, akik fiatalon léptek az anyaság útjára Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.