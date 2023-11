Heti horoszkóp november 20-26.: az Ikreknek érdemes megtanulniuk nemet mondani, a Szüzek felelősségteljes feladatban bizonyíthatnak

HETi HOROSZKÓP NOVEMBER 20-26.

KOS (március 21-április 20)

Szép nyugodtan haladsz előre a terveid szerint az előtted álló héten, mindenfajta nyomás nélkül, felszabadultan teszed a dolgodat és abszolút nem aggódsz a körülmények miatt. Fontos a nyugalom, egy bizonyos óvatosság azonban soha nem árt, hiszen a benned lévő egészséges feszültség akaratlanul is ébren tartja a figyelmedet, s akkor is gyorsan tudsz majd cselekedni, amikor valamilyen váratlan akadály kerül eléd. Sokan megirigyelhetnék a magabiztosságodat és a talpraesettségedet, hiszen te vagy az a személy, aki minden körülmények között tudja, hogy mit és miért kell tennie a katasztrófahelyzet elkerülése érdekében!

BIKA (április 21-május 20)

Általában véve igyekszel mindenen rajta tartani a szemed, szereted, ha te foghatod a gyeplőt. Ez azonban rendkívül fárasztó, hiszen képtelenség egyedül mindent ennyire szoros kontroll alatt tartanod. Ne ragaszkodj tehát görcsösen az elveidhez, próbálj inkább lazítani, vannak ugyanis dolgok, amiket úgysem tudsz irányítani. Maradj persze határozott, igyekezz magabiztosan viselkedni minden váratlan szituációban, s akkor nem lehet olyan probléma, amelyet ne tudnál megoldani. Nem kell mindig mindenről tudnod, elég, ha arra koncentrálsz, ami a számodra igazán fontos!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben egyszerűen mindenki téged talál meg a nyűgjével, melybem segítséget igényel, neked pedig áldozatkészséged okán mi sem természetesebb, mint az, hogy rendelkezésre állj. Kétségtelenül roppant elismerésreméltó az, hogy ilyenformán előrébb helyezel másokat az életedben, mindemellett ügyelj arra, hogy ne váljon belőled egyfajta mártír, aki mások élethelyzetét tekintve tökéleeltes tanácsadó, emellett a saját életedben elveszel. Igyekezz tehát kevesebb terhet és felelősséget vállalni, mert ez hosszútávon nem lesz jó sem neked, sem másoknak, hiszen a nehézségekkel mindenkinek magának kell szembenéznie!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívül megnyugtat a szituáció, amelyben benne vagy, hiszen te, magad irányíthatod az eseményeket aszerint, hogy számodra mi a legmegfelelőbb irány. Nem kell ugyanis senkitől és semmitől függővé tenned azt, hogy milyen cipőt húzol és abban mekkora távolságot teszel meg. A helyzet szerencsés alakulásának okán abszolút zavartalanul tudsz aludni, hisz nincs benned megfelelési kényszer és a határidők sem szorongatnak. A lehető legtovább élvezd ki a helyzetet, hiszen nem tudhatod, mit hoz a holnap, s bekövetkezik-e valamiféle váratlan fordulat, ami megingathatná a magabiztosságodatl!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hatalmas tempóban rohansz előre az előtted álló héten, ami kissé megrémít, hisz attól félsz, hogy ha mégis valamilyen váratlan helyzet adódik, akkor nem lesz majd időd adekvátan reagálni. Nem élhetsz azonban örökös félelemben, higgy magadban, abban, hogy van benned annyi tudás, tapasztalat és talpraesettség, hogy nem okoz gondot felismerni azt, ha letérsz a helyes útról és esetleg másféle irányt vesznek a történések. Ne aggodalmaskodj, inkább próbáld meg élvezni a szituációt és kihasználni minden pillanatát! Ha sikerül megszabadulnod a görcseidtől, meglátod, milyen jól lehet szórakozni és új élményeket gyűjteni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívül felelősségteljes feladatot kapsz az előtted álló héten, ami kissé faramuci helyzet, hiszen bármennyire nem fűlik a fogad hozzá, mégsem mondhatsz nemet, hisz a főnőkeidben ellenérzéseket kelthetsz ezzel. Azt azonban már az első pillanatban is tudod, ez bizony túl nagy lesz a falat, amit meg kell rágnod és fulladás nélkül le is kell nyelned, nem vagy biztos benne, hogy egyedül meg tudsz birkózni vele. Kérj inkább segítséget, bárki bármit próbál rádtukmálni, mégse vállalj egyedül olyan dolgot, amiről nagy valószínűséggel tudod, hogy egyedül nem leszel képes megoldani. Nem szégyen, ha ezt most, még az elején bevallod magadnak is, mielőtt túlságosan sikamlós talajra tévedsz, ahol biztosan hasra esel és még a felelősséget is a nyakadba varrják!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé másodhegedűsnek érzed magad egy bizonyos szituációban az előtted álló héten, egyáltalán nem találod a helyed és ugyan szeretnéd megmutatni, miféle tudás rejlik benned, mégis az az érzésed, hogy nem vesznek komolyan a körülötted élők. Bármennyire is keserű azonban most a szád íze, ne feledd, hogy bármikor adódhat olyan helyzet, amikor hirtelen mindenki tőled várja majd a megoldást, mert egyszerűen nem látják a kiutat. Hessegesd tehát el azt az érzést, hogy csak egy helyben toporogsz, mert igenis hasznos tagja vagy a közösségnek, csak éppen most nem rajtad van a világ szeme. Eljön a te időd, nem is gondolnád, milyen hamar!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szeretnél az előtted álló héten kiküszöbölni egy bizonyos problémát, hogy amikor arra kerül a sor, ne kelljen ezzel foglalkoznod, mégis elkerüli a figyelmedet egy igen fontos részlet, amelyet viszont azonnal meg kellene oldanod annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen. Amennyiben logikusan gondolkodsz és felállítasz egy prioritási sorrendet, abban az esetben rá kell jönnöd, hogy most a jelenleg folyamatban lévő ügyeidre kellene inkább koncentrálni, s azoknak a végére járni, másképp a jövőben okoznak majd kellemetlen perceket. Ne szaladj ennyire előre, hiszen a hídon csak akkor tudsz átmenni, ha odaértél!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten váratlanul kapsz segítséget egy elég kiélezett helyzetben, ráadásul olyan személytől érkezik a gesztus, akivel nemhogy nem álltok közelebbi kapcsolatban, kifejezetten távolságtartóak vagytok egymással. Épp ezért ér akkora meglepetésként az illető lépése, mindemellett életmentésnek tűnik a beavatkozása, hiszen nélküle nem biztos, hogy sikerrel tudtad volna venné az előtted tornyosuló akadályt. Légy tehát hálás és mondj köszönetet neki, hisz nem minden fuldoklónak dobnak mentőövet a nyílt tengeren. Érdemes félretenned az előítéleteidet és a pozitív dolgokat keresni benne, lehet ugyanis, hogy nem is olyan ellenszenves, mint amilyennek azelőtt hitted!

BAK (december 22-január 20)

Kötöd az ebet a karóhoz egy bizonyos helyzetben az előtted álló héten, egyszerűen nem vagy hajlandó semmiféle segítséget elfogadni még annak ellenére sem, hogy makacs hozzáállásod nem igazán visz előre. Bármilyen nehéz is azonban, be kell látnod, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, amelyek egyáltalána nem egyszerűek, kiszámíthatóak és könnyen teljesíthetőek. Amennyiben tehát szükségét látod, abban az esetben ne szégyellj segítséget kérni, hisz csapatban sokkal könnyebb boldogulni és a felelősség is megoszlik közöttetek. Gondold meg, mielőtt olyasmibe kezdesz bele, amiből viszonylag nagy eséllyel vesztesen kerülhetsz ki!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kellemes meglepetés vár az előtted álló héten, ami teljesen felvillanyoz és azonnal kizökkent a november végi egykedvűségedből. Hálás vagy érte, hogy a sűrű rengetegben bolyongva épp akkor érkezik valaki, aki megragadja a kezedet, amikor egyáltalán nem számítasz rá. Igyekezz úgy tekinteni erre a kedves gesztusra, hogy ez az, ami segít neked átvészelni a nehezebb napokat és tartja benned a lelket. Kétségtelenül nem mindenki áll majd ilyen nagyvonalúan hozzád, ennek ellenére se engedd, hogy a pesszimizmus uralkodjon el rajtad, hiszen valaki azért dolgozott, hogy a kedvedre tegyen, ez pedig mindennél fontosabb!

HALAK (február 20-március 20)

Roppant bizonytalannak érzed magad a bizonyos helyzetben az előtted álló héten, mely éppen elegendő arra, hogy meginogjon az önbizalmad. Általában véve okosan taktikázol, így az esetek döntő hányadában a kezedben tudod tartani a gyeplőt, ezúttal azonban nincs ráhatásod az események alakulására. Mivel fontos faktor ebben a szituációban is a magabiztosság és az önmagadba vetett hit, épp ezért egyetlen pillanatra se engedj negatív gondolatokat a fejedbe, igyekezz mindent kihozni a helyzetből és próbáld meg olyan mederbe terelni az eseményeket, hogy ne ázz bőrig, mire partot érsz!