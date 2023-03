Heti horoszkóp március 13-19.: a Bikáknak el kell hagyniuk a komfortzónájukat, a Szüzek szédületes tempót diktálnak

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 13-19.

KOS (március 21-április 20)

Miközben görcsösen próbálod tartani magad a korábban eltervezett, pontos menetrendhez az előtted álló héten, közben azt veszed észre, hogy egyre inkább sodródsz az eseményekkel, kezd a gyeplő kihullani a kezedből. Ez az első pillanatban kétségbe ejt, azt gondolod ugyanis, hogy előbb-utóbb, megállíthatatlanul szakadékba fogsz zuhanni. Nézd azonban a jó oldalát, végre nem kell amiatt idegeskedned, hogy a terveknek megfelelően alakuljon minden egyes momentum, időnként sokkal élvezhetőbb ugyanis az utazás, ha átengeded másoknak a kormányt, te pedig hátradőlsz. Hidd el, lesz még olyan alkalom, amikor irányíthatsz, most azonban engedd át valakinek a vezetést, hisz neked úgy tűnik, nincs ráhatásod az eseményekre!

BIKA (április 21-május 20)

Kifejezetten frusztrál a tudat, hogy mások arra kényszerítenek az előtted álló héten, hogy a komfortzónádat elhagyva olyasféle, számodra veszélyes dolgokba mássz, amelyekbe önmagadtól biztosan nem mennél bele. Időnként azonban vannak helyzetek, amikor nem te vagy a csapatkapitány, mások irányítanak és akár tetszik, akár nem, ők mondják meg, mit és hogyan csinálj. Bár nincs ínyedre a dolog, fogadd el és ess rajta túl minél hamarabb annak érdekében, hogy ne frusztrálhasson többé ez a tudat. Próbálj kihívásként tekinteni a helyzetre úgy, hogy újabb élménnyel gazdagodhatsz, ne feltétlenül csak a rossz oldalát nézd. Ne gondolkodj sokat, ugorj fejest a kalandba, mert egyrészt nincs választásod, másrészt pedig minél tovább hezitálsz, annál nehezebb lesz az indulás!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten kissé felemás helyzetbe kerülhetsz, nagyobb társaságban ugyanis másokhoz képest különböző véleményt képviselsz, emiatt kissé ferde szemmel néznek rád. Téged azonban ez cseppet se befolyásoljon, emiatt ne változtass útirányt, hisz ha kellő megalapozottsággal tudsz kiállni az álláspontod mellett, akkor nyilvánvalóan annak van alapja is. Vállald fel tehát bátran önmagad, a saját világnézeteddel együtt és örülj annak, hogy nem vagy pontosan ugyanolyan, mint a többiek, akik a gyártósoron legyártott termékekhez hasonlóan mind-mind egymás kiköpött hasonmásai. A szürke egerek között van végre egy színes is!

RÁK (június 22-július 22)

Komolyra fordulnak a dolgok egy bizonyos helyzetben az előtted álló héten, ami elsőre mindenkit –többek között téged is- megijeszt, szíved szerint ugyanúgy hátrálnál és mentenéd a bőröd, ahogy a többiek. Mivel azonban hirtelen mindenki tőled várja a megoldást, rá kell jönnöd, hogy ez bizony nem az a játék, ahol felhúzhatod a nyúlcipőt és futásnak eredhetsz. Szedd össze magad, az lebegjen a szemed előtt, hogy mindenki számít rád és neked ennek megfelelően kell cselekedned. Menni fog, csak bízz magadban és légy határozott!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló heten elég parázs vitába keveredsz valakivel egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amelynek során vitapartnered váratlanul nagyon övön alul sért meg egy olyan témában, amelyről pontosan tudja, hogy szinte az egyik legérzékenyebb pontod. Az első pillanatban emiatt szinte összeomlasz érzelmileg, nem érted ugyanis, hogyan érdemelted ki, hogy ekkora, verbális pofont kapj tőle. Miután azonban egy kicsit alábbhagyott az érzelmi cunami, ami elfogott, gondold végig, hogy hol foglal helyet ez a bizonyos személy az életedben és mérlegeld, hogy a történtek ellenére érdemes-e megtartani ott, ahol eddig érezted, hogy helye van. Aki ugyanis képes ilyesmire, azt a legkevésbé sem lehet barátnak, de még csak jó ismerősnek sem mondani! Engedd el, ha úgy ítéled meg, hogy nem éri meg tisztázni a dolgokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan irdatlanul gyors tempót diktálsz az előtted álló héten, hogy helyenként te, magad is rácsodálkozol, miképp tudod tartani ezt az őrületes rohanást. Szerencsére a hét közepén adódik egy szabadnap, amikor szusszanhatsz egyet, mielőtt visszaszállsz a mókuskerékbe, mely napot érdemes mindenképp pihenéssel töltened. Nem kell ám mindenáron eszeveszett módon rohanni, minőségi eredményt ugyanis ki tudsz adni úgy is a kezedből, hogy meggondoltabban teszed a lábaidat egymás után!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben a saját ügyeid háttérbe szorultak, folyamatosan azzal voltál ugyanis elfoglalva, hogy mások útját egyengesd. Ez egy abszolút nemes és tiszteletreméltó hozzáállás, amennyiben azonban kicsit leveszed a Teréz anya-köpenyt, rájöhetsz, hogy olyan emberekért fáradozol, akik normál helyzetben a pocsolyát sem lépnék át érted. Tedd fel tehát nyugodtan a kérdést: érdemes-e önmagad elé helyezni a többieket és a saját életed rovására a hátadon cipelned őket? Amennyiben a válaszod nemleges, abban az esetben egész nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül hagyd hátra valamennyiüket és gondolj önmagadra! Ne feledd: te vagy az első számú a saját életedben, ami a boldogságot illeti!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A jövő hét folyamán bármennyire is próbálsz meggyőzni valakit egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ő láthatóan nem-igen lesz vevő a mondanivalódra. Mivel ez a végtelen út sehova nem vezet, próbálj taktikát változtatva egy másik ösvényt keresni és olyan, számára is egyszerűen megérthető észérveket felsorakoztatni, amelyek segítségével olvashat a sorok között és megtalálhatja a maga motivációját. Ne add fel, vannak emberek, akiket hosszabb idő megnyerni, mint másokat. Ne is görcsölj azonban rá a dologra, hisz minél jobban nyomulsz, annál messzebbre tolod majd magadról! Csak okosan és nyugodtan közeledj!

NYILAS (november 23-december 21)

Miközben hatalmas elánnal dolgozol egy bizonyos dolgon, közben gyakorlatilag folyamatosan jönnek az impulzusok, amelyek befolyásolni próbálnak, illetve elterelik a figyelmedet arról, amit épp csinálsz. Mivel azonban egy számodra kiemelten fontos ügybe fektetsz rendkívül sok energiát, ne hagyd, hogy bármi kizökkenthessen abból a koncentrációból, amivel dolgozol. Meglátod, a végén majd nyugtával dicséred, hogy megérte annyit fáradoznod a célod eléréséért. Ha pontot tettél ennek a végére, majd akkor ráérsz új kihívások elé nézni, ám most be kell tartanod a prioritási sorrendet!

BAK (december 22-január 20)

A következő héten olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben nem feltétlenül ítélsz meg jól mindent annak okán, hogy nem vizsgáltad meg az apró részleteket, ez azonban kifejezetten kellemetlen helyzetbe sodorhat. Ne ess kétségbe, keresd meg a lehető legegyszerűbb kiutat és egy okosabb taktika alapján menj tovább. Te sem vagy tévedhetetlen, így neked is jár a tévedhetőség esélye, arra azonban ügyelj azért, hogy tudd és merd bevallani, ha hibáztál és tévedtél! Ebből is tanultál valamit, legközelebb már tudni fogod, hol nem szabad tévútra menned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Váratlanul egészen kimagasló eredményt sikerül elérned az előtted álló héten, amelyre abszolút nem számítottál mégis nagyon boldoggá és büszkévé tesz majd. Régóta vágytál már arra, hogy végre megmártózhass a sikerben, most pedig úgy tűnik, minden okod meg is lesz erre. Használd tehát ki minden pillanatát, tudasd mindenkivel, mekkora eredményt is értél el és ne foglalkozz azokkal, akik ferde szemmel tekintenek rád amiatt, hogy vajon miként állt így melléd Fortuna istennő. Ezek most a te pillanataid, épp ezért semmiképp ne hagyd, hogy mások beárnyékolják!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan helyzet adódik az előtted álló héten, amelyben a környezetedet kell meggyőznöd logikus észérvekkel arról, hogy miként tudtok együtt sikereket elérni és hogyan tudtok a cél érdekében csapatként együttműködni. Mivel a többiek gyakorlatilag isszák a szavaidat, ezért érzel magadban egyre több és több erőt arra, hogy határozottságoddal a kezedbe vedd at irányítást. Ennek következtében sikerül megnyerned a tömeg támogatását, mindenki elismerően bólint és kötélnek áll majd. Együtt legyőzhetetlen csapatot alkothattok, akik komoly kihívásokat tudnak majd teljesíteni! Hajrá!

